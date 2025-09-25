Utbildningsledare till utvecklings- och utbildningsenheten
2025-09-25
Forskning, utveckling och utbildningsenheten (FoUU) har som uppdrag att stödja och samordna ett långsiktigt, systematiskt och hållbart kunskapsarbete med kvalitetsförbättringar och förnyelse, säkerställa beslutade långsiktigt, strategiska prioriteringar inom forskning, utveckling och innovation samt utbildning och lärande men även att skapa arenor för lärande.
Utvecklings- och utbildningsenheten är en resurs inom Region Kronoberg som ska vara i framkant för det livslånga lärandet. Vi bidrar med pedagogisk kompetens, teoretisk och praktisk kunskap och verkar både i och utanför Region Kronoberg. Våra ledord är kvalitet, hållbarhet och gott bemötande. Vi servar såväl medarbetare i Region Kronoberg som studerande och andra samarbetspartners.
Enheten arbetar strategiskt och operativt med kompetensutveckling, utbildningssamordning och utvecklingsinsatser för regionens olika verksamheter. Vi samarbetar nära både interna och externa aktörer som universitet, yrkeshögskolor och vårdverksamheter.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Som utbildningsledare hos oss arbetar du med att skapa och genomföra både interna och externa utbildningar inom bland annat sjukvård, ledarskap och verksamhetsutveckling.
Som utbildningsledare får du en central roll i att möta organisationens behov och omsätta dem i praktiska, kvalitativa utbildningsinsatser.
I tjänsten ingår att planera, leda, samordna och följa upp utbildningsinsatser. Du kommer att samverka med utbildningsamordnare, HR, chefer och olika verksamheter inom regionen. En viktig del av arbetet är att kvalitetssäkra utbildningsinnehåll och utvärderingar, samt att delta i projekt kopplade till kompetens- och verksamhetsutveckling.
Vi vill också att du har engagemang för utvecklingsfrågor och är van att arbeta både självständigt och som en del i ett team. Du bidrar till att stärka både verksamhetens utveckling och medarbetarnas kompetens.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant högskoleutbildning, exempelvis inom pedagogik, vård, organisation eller ledarskap. Erfarenhet inom offentlig sektor är meriterande.
Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och är van vid att leda projekt och processer. Du är trygg i att använda digitala arbetsverktyg och har lätt för att sätta dig in i nya system. Dessutom har du god förmåga att söka information, strukturera innehåll och dokumentera på ett tydligt och användbart sätt.
Uppdraget kräver även att du är kreativ och nytänkande samt har förmågan att hitta lösningar och nya arbetssätt. Vi vill att du bidrar till att stärka den pedagogiska utvecklingen i utbildningssammanhang. Du har en god samarbetsförmåga och intresse för att arbeta nära regionens verksamheter.
Tjänsten kräver även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
ÖVRIGT
Vi planerar att hålla intervjuer 3 & 5 november
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
