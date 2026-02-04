Utbildningsledare till kliniskt träningscentrum
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
Akademiska sjukhusets lednings- och stödfunktion
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vill du bidra till framtidens vård genom utbildning?
Brinner du för lärande, kompetensutveckling och patientsäkerhet? Trivs du i en dynamisk och kreativ miljö där pedagogik, klinisk erfarenhet och utvecklingsarbete möts?
Nu söker vi på Kliniskt träningscentrum (KTC) en utbildningsledare som vill vara med och utveckla utbildningar som stärker vårdens kompetens och bidrar till ökad patientsäkerhet.
Vår verksamhet
Kliniskt träningscentrum (KTC) Region Uppsala är ett av Sveriges största kliniska träningscentrum och regionens centrala organisation för klinisk färdighetsträning, medicinsk simulering samt digitalt lärande och utbildningsstöd.
Verksamheten bedrivs i moderna och funktionella lokaler med ett brett utbud av träningsutrustning. Här får både vårdpersonal och studenter utveckla sina färdigheter - från hjärt- och lungräddning och grundläggande kliniska moment till avancerade interprofessionella simuleringar i en trygg och säker miljö.
Våra primära uppdragsgivare är Region Uppsala och Uppsala universitet. I uppdraget ingår att planera, genomföra, utveckla och förvalta utbildningar som stärker kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, för både nyintroducerad personal och mer erfarna medarbetare. All utbildning vilar på evidens, aktuell forskning och gällande riktlinjer, med ett tydligt fokus på patientsäkerhet
Ditt uppdrag
Som utbildningsledare på KTC är du med och genomför och utvecklar utbildningar som stärker kompetens och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. I rollen kombinerar du pedagogik, praktiskt genomförande och utvecklingsarbete i nära samarbete med kollegor, stödfunktioner och verksamheter.
Arbetet är varierande och innebär att du är instruktör inom exempelvis HLR, TUB (Tidig upptäckt och Behandling), SMART (en simuleringsmetod) och olika former av färdighetsträning. Du medverkar även till att ta fram och vidareutveckla utbildningsinnehåll och material utifrån verksamheternas behov. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med andra aktörer inom och utanför KTC.
I uppdraget ingår också att samordna Professionssteget. I denna roll bidrar du till vidareutveckling, håller ihop planering och genomförande samt fungerar som kontakt och stöd för chefer, handledare och deltagare. Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation inom hälso- och sjukvård och flera års klinisk yrkeserfarenhet. Du har ett genuint intresse för utbildning och pedagogik samt god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av att utbilda andra, gärna som instruktör, är meriterande.
Din kompetens
Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt och trivs med att kombinera operativt arbete med administrativa uppgifter. Du är nyfiken, kreativ och lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett öppet och professionellt arbetsklimat. Du anpassar din kommunikation efter mottagarens behov och förutsättningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 240406 eller enligt överenskommelse. Hos oss får du arbeta i ett engagerat och kunnigt team och vara med och utveckla utbildningar som gör verklig skillnad för vården och patientsäkerheten. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Chef KTC: Veronica Granath, 018-611 07 82
Facklig kontaktperson nås via växeln: 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
