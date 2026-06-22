Utbildningsledare Till Insu Yrkeshögskola
Insu AB / Pedagogjobb / Nyköping Visa alla pedagogjobb i Nyköping
2026-06-22
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INSU:s yrkeshögskoleverksamhet som även inkluderar den nya utbildningsformen nationell yrkesutbildning står inför en spännande framtid och behöver utökas med en utbildningsledare.
Som utbildningsledare hos INSU arbetar du nära både kollegor, studerande och bransch. Du leder och utvecklar utbildningar med hög kvalitet och stark förankring i arbetslivet. Du kommer bland annat att:
Planera, leda, kvalitetssäkra och utveckla utbildningar inom yrkeshögskola och nationell yrkesutbildning.
Samarbeta med koordinatorer, lärare, arbetsliv, myndigheter och andra intressenter för att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet och är relevanta och framtidssäkrade.
Skriva ansökningar och aktivt medverka i arbetet med att fler utbildningar söks.
Medverka i arbetet med att förbättra processer, rutiner och system för både verksamhet och företag.
Arbeta både självständigt och i team.
Vem är du?
Du trivs i en vardag där du växlar mellan strategiskt arbete och operativa frågor, alltid med kvalitet och helhet i fokus.
Vi tror att du:
Har god digital vana och arbetar obehindrat i olika system.
Är van att planera, genomföra, följa upp och prioritera arbetsuppgifter.
Arbetar metodiskt och självständigt, men trivs lika bra i team.
Har mycket god kommunikationsförmåga.Publiceringsdatum2026-06-22KvalifikationerKvalifikationer
Minst 3 års yrkeserfarenhet som utbildningsledare eller annan yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig.
Eftergymnasial utbildning.
Meriterande:
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av att skriva ansökningar inom yrkeshögskolan.
Erfarenhet från installationsbranschen.
Om INSU
INSU bedriver i dag tio yrkeshögskoleutbildningar och två nationella yrkesutbildningar inom installationsbranschen. Utbildningar bedrivs både på distans och på plats, och omfattar cirka 500 studerande. Verksamheten består av sju personer inklusive en konsult. Ett litet team med stort engagemang som präglas av samarbete och mod i en mix av allvar och skoj.
INSU är Installatörsföretagens utbildningsbolag och vår vision är att vara den självklara utbildnings- och utvecklingspartnern för branschens kompetensförsörjning, i dag och i framtiden. Hos oss präglas vardagen av mod, professionalism och generositet. Vi tar gemensamt ansvar, utvecklas tillsammans och gläds åt varandras framgångar.
Vi erbjuder dig
Tillsvidareanställning på heltid, sex månaders provanställning kommer att tillämpas.
Frihet under ansvar med flexibla arbetstider och hybridarbete utifrån verksamhetens behov.
Placeringsort Nyköping. Resor till vårt kontor i Katrineholm 1–2 gånger i veckan i perioder kan ingå i tjänsten.
Generöst semesterupplägg med 30 dagars semester och extra lediga dagar.
Hälsa och välmående i fokus genom bland annat frukt, friskvårdsbidrag, vårdförsäkring och pensionsrådgivning.
Kollektivavtal med Unionen.
Tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på:
010-188 35 70.
Skicka din ansökan senast 15 augusti.
Varmt välkommen till INSU och yrkeshögskolan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insu AB
(org.nr 556369-9817)
Teknikgången 6 (visa karta
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611 38 NYKÖPING Jobbnummer
9973233