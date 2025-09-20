Utbildningsledare tidsbegränsad anställning
Futuregames är en av Sveriges främsta skolor inom spelutveckling. I över 20 år har vi förberett människor för karriärer inom spel, tech och digital innovation - i nära samarbete med branschledande företag. Idag erbjuder vi bland annat yrkeshögskoleutbildningar inom spel, data och tech med verksamhet i både Sverige och Polen.
Futuregames är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Tillsammans med våra branschpartners utbildar vi framtidens kreatörer, programmerare och designers. Våra tidigare studerande utgör idag över 14 % av den svenska spelbranschen.
Futuregames AB söker Utbildningsledare för tidsbegränsad anställning
Vi söker nu förstärkning under hösten och letar efter en engagerad utbildningsledare. Trivs du i en roll med många kontaktytor och känner igen dig i beskrivningen ansvarstagande, strukturerad och serviceinriktad? Vill du arbeta med vuxenutbildning och vara en central länk mellan våra studerande och arbetslivet? Då kan du vara den vi söker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Medverka i genomförandet av utbildningarna i enlighet med Myndigheten för yrkeshögskolans krav, lagar och förordningar
• Ansvara för administration och samordning av den dagliga planeringen samt kontakter med studerande
• Föra en aktiv dialog och kontinuerlig uppföljning med studerande, arbetsliv och myndigheter, särskilt kopplat till LIA-platser (praktik)
Ditt huvudmål är att säkerställa att våra studerande blir efterfrågade på arbetsmarknaden.
Vi söker dig som har:
• Relevant högskole-/yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Minst 1-3 års erfarenhet av projektledande arbetsuppgifter, gärna inom utbildning
• Hög digital kompetens, särskilt i Office 365, samt förmåga att snabbt ta till dig nya system
• Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska och engelska
• Ett coachande förhållningssätt och intresse för vuxnas lärande och kompetensutveckling
• Lätt för samarbete, stark ansvarskänsla och god administrativ förmåga
• Förmågan att anpassa dig till förändrade omständigheter och fokusera på rätt saker
Meriterande
• Tidigare erfarenhet inom yrkeshögskolan
• Pedagogisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Kontaktnät och erfarenhet inom dataspelsindustrin
Övrig information
• Anställning: Visstidsanställning, del- eller heltid till och med årsskiftet
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Placeringsort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 oktober. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansökan görs via länken nedan, vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Frågor?
Kontakta Utbildningschef Camilla Escobar på camilla.escobar@futuregames.se
. Ange "Utbildningsledare" i ämnesraden.
Varmt välkommen med din ansökan!
