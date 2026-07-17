Utbildningsledare & Platschef på Trafikskola i Linköping
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2026-07-17
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Är du en driven och vill ta nästa steg?
Vi söker en kombinerad Utbildningsledare och Platschef som vill leda, samarbeta och utvecklas med oss i Linköping! Anställd eller konsult.
Om rollen
Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för skolans dagliga arbete och utbildningskvalitet.
Vem är du?
Vi söker en strukturerad och kommunikativ ledare med rätt inställning för lagarbete och utveckling. Ett positivt mindset med stort fokus på samarbete.
Krav och meriter:
Godkänd utbildningsledare enligt Transportstyrelsen.
Utbildningsbehörighet för A, B, BE, AM
Vi erbjuder
En spännande nyckelroll på en av Sveriges modernaste trafikskolor där du får stor möjlighet att sätta din egen prägel på verksamheten.
Vi arbetar efter kollektivavtal samt erbjuder möjlighet till förmånsbil.
Tillträde: Vecka 36 (början av september)Publiceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Låter det som du? Skicka din ansökan eller frågor direkt till: 📧 shwan.javanmiri@mydrivingacademy.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
0739748326
E-post: shwan.javanmiri@mydrivingacademy.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare My Driving Academy Sweden AB
(org.nr 556943-1587), https://mydrivingacademy.com/
Apotekaregatan 3 (visa karta
)
582 27 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
My driving academy Linköping Kontakt
Regionschef
Shwan Javanmiri shwan.jawanmiri@mydrivingacademy.se 0739748326 Jobbnummer
10005520