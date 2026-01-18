Utbildningsledare inom yrkeshögskolan
Xe Drix AB / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-01-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xe Drix AB i Växjö
Xedrix AB söker en utbildningsledare till vår yrkeshögskoleverksamhet. Rollen innebär ett helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av yrkeshögskoleutbildningar som bedrivs på distans. Arbetet sker i nära samverkan med studerande, utbildare, näringsliv och myndighet.
Om rollen
Som utbildningsledare ansvarar du för att utbildningarna genomförs enligt beslut, regelverk och utbildningsplaner. Rollen är både operativ och samordnande och kräver god struktur, ansvarstagande och förmåga att driva flera parallella processer samtidigt.
Du ansvarar för att driva utbildningarnas ledningsgruppsarbete och arbetar aktivt med att engagera företag i utbildningarnas utveckling och genomförande. Genom nära samverkan med näringslivet säkerställer du att utbildningarna möter arbetslivets behov och bidrar till att leverera relevant kompetens tillbaka till företagen.
Utbildningarna genomförs på distans och all undervisning sker via Zoom och andra digitala utbildningsplattformar.Publiceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
• Planera, samordna och följa upp YH-utbildningar
• Driva och administrera ledningsgruppsarbete enligt MYH:s regelverk
• Samverka med företag kring utbildningarnas innehåll, LIA och kompetensbehov
• Följa upp studerandes närvaro, resultat och progression
• Motivera och stödja studerande genom utbildningens gång
• Ha löpande kontakt med utbildare och lärare under utbildningarnas genomförande
• Säkerställa att kursmaterial, uppgifter och dokumentation levereras enligt tidsplan
• Kvalitetssäkra och publicera utbildningsmaterial i utbildningsplattformen
• Samordna utbildare, gästföreläsare och externa parter
• Säkerställa att utbildningarna följer gällande lagar, förordningar och styrdokument från MYH
• Säkerställa korrekt dokumentation, rapportering och uppföljning
• Arbeta strukturerat med planering, genomförande och deadlinesOm företaget
Xedrix AB bedriver utbildningar inom yrkeshögskolan och kompetensutveckling i nära samverkan med näringslivet. Våra utbildningar genomförs huvudsakligen på distans och syftar till att skapa långsiktig och hållbar kompetensförsörjning för både företag och individer.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av utbildningsledning, projektledning eller samordnande roller
• Har god förmåga att planera, strukturera och följa upp arbete
• Har stark relationsförmåga och kan engagera både studerande, utbildare och företag
• Har erfarenhet av eller förståelse för ledningsgruppsarbete
• Är tekniskt kunnig och har lätt för att sätta dig in i nya digitala plattformar
• Är bekväm med att arbeta i digitala miljöer, exempelvis Zoom och plattformar
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Arbetar professionellt, strukturerat och ansvarsfullt
• Har hög arbetsmoral och lämnar inte arbetsuppgifter oavslutade
• Är prestigelös, flexibel och lösningsorienterad
• Är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete och ett professionellt arbetsklimat
Vi erbjuder
• En ansvarsfull och varierad roll inom yrkeshögskolan
• Möjlighet att arbeta nära näringsliv och utbildningsutveckling
• Heltidsanställning
• Placering i VäxjöSå ansöker du
Välkommen med din ansökan.
Urval sker löpande.
Kortfakta
Bolag: Xedrix AB
Bransch: Utbildning / Yrkeshögskola / Kompetensutveckling
Ort: Växjö
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: stefan.gustavsson@xedrix.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xe Drix AB
(org.nr 559369-9217)
Högsbyvägen 3 (visa karta
)
352 74 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690243