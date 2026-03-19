Utbildningsledare för Capellagårdens Textilutbildning
Stiftelsen Capellagården / Pedagogjobb / Mörbylånga Visa alla pedagogjobb i Mörbylånga
2026-03-19
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Capellagården i Mörbylånga
Deltid 60-70 % | Tillsvidare | Tillträde augusti 2026
Inför hösten 2026 söker Capellagården en utbildningsledare för Textilutbildningen med huvudinriktning vävning, vävteori och materiallära. Vi söker dig som har bred erfarenhet av vävningens tekniker, dokumenterad vana att planera och genomföra undervisning i textila material samt förmåga att sätta hantverket i en samtida konstnärlig kontext.
Om rollen:
Som utbildningsledare har du ett övergripande ansvar för utbildningen och en viktig sammanhållande och trygghetsskapande funktion för de studerande. Stor vikt läggs vid betydelsen av att undervisa, handleda fysiskt på plats. Du arbetar nära övriga lärare och utvecklar tillsammans utbildningens innehåll utifrån utbildningsplanen och Capellagårdens pedagogiska idé.
Du ingår i ett stärkande kollegium av lärare, utbildningsledare och skolledning med regelbundna möten och planeringsdagar.
Arbetsuppgifter, ett urval:
Planera och genomföra undervisning och handledning, enskilt och i grupp.
Leda och samordna textilutbildningen tillsammans med övriga lärare på avdelningen.
Bidra till den långsiktiga utvecklingen av utbildningen och dess innehåll.
Stödja studerande i deras konstnärliga och hantverksmässiga utveckling.
Delta i gemensamma möten och skolans kollegiala arbete.
Planera in och anlita gästlärare till utbildningen.
Tillsammans med kollegor bidra till fungerande verkstäder och materialhantering, verkstadsansvar för en av utbildningens två verkstäder.
Budgetansvar, antagning samt administrativa uppgifter inom utbildningen.
Om utbildningen:
Textilutbildningen har 16 studerande fördelade på två årskurser. Flera är internationella, vilket innebär att handledning och undervisning delvis sker på engelska. Utbildningen präglas av nära samarbete mellan lärare och ett starkt fokus på konstnärlig utveckling, hantverksskicklighet och individuell handledning.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom textil konst eller motsvarande kompetens.
Gedigen erfarenhet av vävning, vävteori och materiallära.
Pedagogisk erfarenhet av undervisning inom det textila fältet.
Egen konstnärlig praktik inom området.
God samarbetsförmåga och trivs i en samordnande roll.
Bidra till en trygg, kreativ och inspirerande skolmiljö.
Meriterande:
Pedagogisk examen eller konstnärlig utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av samordning, kursansvar eller projektledning.
Administrativ vana och digital kompetens.
God förmåga att kommunicera på engelska
Om Capellagården:
Capellagården är en skola för gestaltande arbete belägen i Vickleby på södra Öland. Skolan erbjuder utbildningar inom textil, keramik, möbel, byggnadsvård och trädgård. Utbildningarna står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och Capellagården är ansluten till Arbetsgivaralliansen med kollektivavtal Skola/Utbildning.
Sista ansökningsdag är den 6 april. Skicka din ansökan med personligt brev och CV till info@capellagarden.se
. Märk mejlet med: Utbildningsledare textil.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@capellagarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utbildningsledare textil". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Capellagården
Vickleby Bygata 25 (visa karta
)
386 93 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Capellagården, Stiftelsen Kontakt
tf rektor
August Sörenson august.sorenson@capellagarden.se Jobbnummer
9806654