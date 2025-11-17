Utbildningsledare
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Örebro
, Växjö
, Göteborg
, Halmstad
EC Utbildning, grundat 1985, erbjuder utbildningar inom avancerad IT. Våra utbildningar är produkten av ett nära samarbete med branschen, vilket garanterar ett innehåll som håller hög kvalitet och som svarar mot verkliga förhållanden ute i arbetslivet. EC Utbildning är en del av AcadeMedia, norra Europas ledande utbildningsföretag.
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? EC Utbildning hjälper människor och företag att utvecklas. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag; Academedia, är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Nu söker vi en driven och engagerad utbildningsledare EC Utbildning i Stockholm. Som utbildningsledare hos oss ansvarar du för våra pågående utbildningar inom Yrkeshögskolan.
Vi erbjuder dig
I rollen som utbildningsledare erbjuds du en varierande tjänst där du bland annat är med och coachar våra studerande in i arbetslivet. Du kommer att ges möjligheter att arbeta med kreativa lösningar inom ett satt ramverk. Dagarna kantas av många sociala kontaktytor och nätverkande, både med branschen och myndigheter.
Vi tror på dig och dina förmågor, och därför kommer du att kunna arbeta med stor frihet under ansvar. Som anställd hos oss uppmuntrar vi dig till vidareutbildning och utveckling inom din yrkesroll.
Som medarbetare inom AcadeMedia-koncernen får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare.
Om Tjänsten
Utbildningsledning:
Planering, schemaläggning, studeranderekrytering, följa processbeskrivningar och kvalitetsledningssystem, omvärldsbevakning, ledningsgruppsmöten och LIA-anskaffning.
Administrativa uppgifter:
Betygsrapportering, sköta kontakten med myndigheter samt administrera vår studerandeplattform.
Resor i tjänsten kan förekomma, dock inte frekvent.
Vem söker vi?
Vi söker dig som uppskattar struktur, förvaltning och förädling samt gärna har en kreativ ådra. Du är kunnig inom exempelvis utbildning eller IT och teknik, antingen genom studier eller eget intresse. Att lyfta människor till deras nästa nivå är något du brinner för. Du arbetar självständigt och proaktivt i nära samarbete med övriga medarbetare.
• Du har pedagogisk förmåga
• Du är en van kommunikatör, både muntligt och skriftligt
• Du är driven, ansvarstagande, självgående och flexibel
• Du är utåtriktad, trivs med att tala inför folk och skapa nya kontakter
Meriterande
• Erfarenhet som utbildningsledare eller inom utbildningsbranschen
• Branscherfarenhet eller utbildning inom IT
Intresserad?
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Sök tjänsten via länken nedan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Anställningstyp
Tjänsten är en behovsanställning i nuläget som kan ge möjlighet till fortsatt utveckling hos oss.
Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretagen och Unionen/SI.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Flexibel, vi finns i Göteborg/Stockholm/Örebro/Malmö/Helsingborg/Halmstad/Växjö
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-04-30
Publiceringsdatum2025-11-17
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig på mail: nina.hjertvinge@ecutbildning.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
