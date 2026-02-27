Utbildningsledare - Forma nästa generations säljare

Viasales AB / Pedagogjobb / Stockholm
2026-02-27


Visa alla pedagogjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

VIASALES är ett av Sveriges mest resultatorienterade säljbolag inom Blackfish Koncernen, en entreprenörsdriven koncern som bygger framtidens bolag genom disciplin, ansvar och tillväxt. Sedan 2013 har vi hjälpt några av Sveriges största företag att växa genom uppsökande försäljning, tydliga processer och framför allt genom människor som vill utvecklas och leverera resultat på hög nivå.
Nu söker vi en utbildningsledare som vill inspirera, strukturera och utbilda nästa generation säljare. Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att varje ny medarbetare får rätt start, rätt kunskap och rätt mindset från första dagen.

Dina ansvarsområden

Leda onboarding och utbildningar för nya medarbetare

Planera, strukturera och utveckla utbildningsmaterial och rutiner

Utbilda i produktkunskap, försäljningsteknik, CRM och mindset

Samarbeta med teamledare och ledning för att följa upp resultat och utveckling

Träna och coacha säljare under deras första veckor

Förvalta och uppdatera befintliga utbildningsmoment för att hålla dem relevanta

Vi tror att du är

En trygg, tydlig och inspirerande kommunikatör

Erfaren inom försäljning, utbildning eller coachning

Strukturerad, pedagogisk och motiverande

En naturlig ledare som motiverar andra genom energi och professionalism

Driven av att se andra växa och lyckas

Flytande i svenska, både tal och skrift

Vi erbjuder

En roll där du får leda, inspirera och se människor växa, samtidigt som du själv utvecklas.

Ett bolag med stark kultur, tydliga processer och en energi som smittar av sig.

En arbetsmiljö där struktur och frihet möts, och där prestation belönas.

Möjlighet att påverka, förfina och sätta din prägel på hur vi utbildar och bygger framtidens säljare.

Trygghet, utveckling och ett team som tror på ansvar, driv och gemenskap.

Plats: Stockholm, Sverige (kontorsbaserad) Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse

Vill du vara med och forma framtidens säljare? Skicka din ansökan redan idag och bli en del av VIASALES & Blackfish Koncernen, där energi, struktur och passion skapar resultat.
Kontakt: Emmy Zachrisson, emmy@viasales.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7308068-1866983".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viasales AB (org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 (visa karta)
116 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Viasales

Jobbnummer
9769140

Prenumerera på jobb från Viasales AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Viasales AB: