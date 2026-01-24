Utbildningsledare - Forma nästa generations säljare
Viasales AB / Pedagogjobb / Stockholm
2026-01-24
VIASALES är ett av Sveriges mest resultatorienterade säljbolag inom Blackfish Koncernen, en entreprenörsdriven koncern som bygger framtidens bolag genom disciplin, ansvar och tillväxt. Sedan 2013 har vi hjälpt några av Sveriges största företag att växa genom uppsökande försäljning, tydliga processer och framför allt genom människor som vill utvecklas och leverera resultat på hög nivå.
Nu söker vi en utbildningsledare som vill inspirera, strukturera och utbilda nästa generation säljare. Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att varje ny medarbetare får rätt start, rätt kunskap och rätt mindset från första dagen.
Dina ansvarsområden
Leda onboarding och utbildningar för nya medarbetare
Planera, strukturera och utveckla utbildningsmaterial och rutiner
Utbilda i produktkunskap, försäljningsteknik, CRM och mindset
Samarbeta med teamledare och ledning för att följa upp resultat och utveckling
Träna och coacha säljare under deras första veckor
Förvalta och uppdatera befintliga utbildningsmoment för att hålla dem relevanta
Vi tror att du är
En trygg, tydlig och inspirerande kommunikatör
Erfaren inom försäljning, utbildning eller coachning
Strukturerad, pedagogisk och motiverande
En naturlig ledare som motiverar andra genom energi och professionalism
Driven av att se andra växa och lyckas
Flytande i svenska, både tal och skrift
Vi erbjuder
En roll där du får leda, inspirera och se människor växa, samtidigt som du själv utvecklas.
Ett bolag med stark kultur, tydliga processer och en energi som smittar av sig.
En arbetsmiljö där struktur och frihet möts, och där prestation belönas.
Möjlighet att påverka, förfina och sätta din prägel på hur vi utbildar och bygger framtidens säljare.
Trygghet, utveckling och ett team som tror på ansvar, driv och gemenskap.
Plats: Stockholm, Sverige (kontorsbaserad) Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse
Vill du vara med och forma framtidens säljare? Skicka din ansökan redan idag och bli en del av VIASALES & Blackfish Koncernen, där energi, struktur och passion skapar resultat.
Kontakt: Emmy Zachrisson, emmy@viasales.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
