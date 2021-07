Utbildningsledare - Arvika Näringslivscentrum - LIBÄCK & CO AB - Speciallärarjobb i Arvika

LIBÄCK & CO AB / Speciallärarjobb / Arvika2021-07-072021-07-07Som utbildningsledare hos oss kommer du att utveckla utbildningen "Digitaliseringsledare inom välfärdssektorn" på Yrkeshögskolan i Arvika. Utbildningen fokuserar på att ge de studerande specialkunskaper om hur välfärdsteknologi, teknikutveckling och digitalisering kan användas som hjälpmedel inom vård- och omsorgssektorn. Rollen som utbildningsledare innebär i huvudsak att planera, bemanna och kvalitetssäkra utbildningen, vilket du gör genom att etablera ett samarbete med verksamhetschefer inom välfärden och till exempel bokar bra och relevanta föreläsare samt ser till att utbildningarna leder till den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Utbildningens målgrupp är personer med praktisk yrkeserfarenhet från vårdarbete inom vård- och omsorgssektorn.En viktig del i arbetet kommer vara att driva samarbetet med verksamheterna och se till att de studerande har möjlighet att praktiskt arbeta för att främja digitaliseringen inom den verksamhet där de studerande arbetar. Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetens att vidareutbilda sina medarbetare kring digitalisering i välfärden. Det är av stor betydelse för oss att utbildningen ska göra skillnad i välfärden. Du kommer även ha ett operativt projektledaransvar över utbildningen "Digitaliseringsledare inom välfärdssektorn".Utbildningen är en av två i Sverige och kommer vara på distans, med tre träffar på Arvika Näringslivscentrum under året, där vi använder oss av Promote som verktyg.Om digFör att trivas i den här rollen behöver du tycka om att träffa människor! Det är med din entusiasm i att digitalisera välfärden och praktiska yrkeserfarenheter från vårdarbetet inom vård- och omsorgssektorn som vi har möjlighet att låta utbildningen göra skillnad inom vården. Vi söker dig som är orädd och likt oss vågar ha stora ambitioner! När du inte är ute och träffar politiker eller verksamhetsansvariga behöver du också ta fram din strukturerade sida så att planeringsarbetet blir korrekt. Du behöver brinna för konceptet och kommer ha stor frihet i rollen vilket också kräver en stark ansvarskänsla.Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av digitalisering inom välfärden. Det är också meriterande om du tidigare haft uppdrag inom yrkeshögskola eller annan tjänst i syfte att snabbt kunna sätta sig in i arbetet. Viktigast är dock att du har en relevant utbildning och en del erfarenhet av projektledning då gärna inom vård och omsorg, digitalisering eller utbildningsverksamhet. Goda datakunskaper och vana att hålla ihop processer och arbeta med digitala plattformar.B-körkort är ett krav.Tillträdesdatum 15 september.Arvika Näringslivscentrum - En viktig pusselbit i den regionala utvecklingen.Arvika Näringslivscentrum är en ekonomisk förening som ägs av: Arvika kommun, Westra Wermlands Sparbank, LO i Arvika och Eda, Företagarna i Arvika (FR) och IUC Westra Wermland. Föreningens uppdrag är att höja utbildningsnivån och stimulera tillväxt och företagsamhet i regionen runt Arvika. Verksamheten omsätter runt 35 miljoner kronor och har tre stadiga ben som fundament: fastighet, företagsutveckling och utbildning. Här finns 20.000 kvadratmeter inspirerande studie- och företagsmiljö.Om processenI den här rekryteringen samarbetar vi med Testhuset. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Bengt Libäck på 0705 94 72 77 eller Josefine Appel på 076 017 40 25.Välkommen med din ansökan senast 9/8.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-09Libäck & Co AB5852497