Utbildningskoordinator till Siemens Energy

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Administratörsjobb / Finspång
2026-01-13


Publiceringsdatum
2026-01-13

Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och säkerställa att våra utbildningar håller hög kvalitet och att organisationen har rätt kompetens på rätt plats? Vi söker nu en strukturerad, driven och samarbetsinriktad utbildningskoordinator till ett kortare uppdrag.
Om rollen
I rollen som utbildningskoordinator ansvarar du för både långsiktig och kortsiktig planering samt schemaläggning av våra utbildningar. Du är en nyckelperson i att strukturera, samordna och vidareutveckla utbildningsprocesserna och arbetar i nära samverkan med både interna ämnesexperter och externa utbildningsleverantörer. Rollen innebär ett helhetsansvar - från planering och administration till uppföljning och kvalitetsutveckling.

Dina arbetsuppgifter
Som utbildningskoordinator kommer du bland annat att:

Självständigt planera och schemalägga utbildningar med fokus på kvalitet och effektiv resursanvändning

Ha löpande dialog med externa utbildningsleverantörer och interna utbildare (bokningar, offerter, upplägg och tider)

Säkerställa att utbildningstillfällen har rätt lokaler, teknik, fika och förberett material

Ansvara för deltagaradministration såsom inbjudningar, listor, bekräftelser och närvarouppföljning

Administrera utbildningsdokumentation samt följa upp kvalitet genom utvärderingar och förbättringsåtgärder

Driva och bidra till ständiga förbättringar av arbetssätt inom utbildningsplanering och leverantörssamverkan

Profil
Vi söker dig som har:

Eftergymnasial utbildning inom pedagogik, HR, administration eller liknande område

Dokumenterad erfarenhet av utbildningsplanering och/eller schemaläggning

Erfarenhet av leverantörskontakter och samarbete med interna utbildare

Mycket god organisatorisk och administrativ förmåga

God kommunikativ förmåga och förmåga att arbeta självständigt

Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

Meriterande är om du även har:

Erfarenhet av SAP, planeringsverktyg eller digitala utbildningsplattformar/LMS

Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Uppdragslängden är initialt ca 4 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Ida Gjärdman, ida.gjardman@skill.se eller ring Telefonnummer: 011- 19 94 70.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skill Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta)
612 40  FINSPÅNG

