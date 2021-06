Utbildningskoordinator till Campus Vimmerby - Vimmerby kommun - Speciallärarjobb i Vimmerby

Vimmerby kommun / Speciallärarjobb / Vimmerby2021-06-30Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.Vill du vara en del av att möjliggöra andras utveckling? Vill du vara med och erbjuda människor en start eller varför inte en nystart i livet? Campus Vimmerby växer och söker nu en teknikansvarig utbildningskoordinator.Ditt nya jobbSom utbildningskoordinator kommer du:Ansvara för att vidareutveckla Campus digitala mötesteknik.Sköta distansmöten med olika aktörer vid tex föreläsningar.Vara kontaktperson för teknikfrågor i dialogen med våra samverkansparter.Ansvara för/sköta studerandeserviceI samarbete med högskolor och universitet erbjuder Campus Vimmerby högskole- och universitetsutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar och fristående kurser. Genom modern teknik jobbar vi med digitala föreläsningssalar, grupprum och handledarmöten online. Campus Vimmerby erbjuder även lokaler och teknisk utrustning för konferenser eller olika typer av distansmöten. Vi arrangerar även öppna föreläsningar och seminarier. Varierande arbetstider kan förekomma, exempelvis bedrivs en del utbildningar på kvällstid.2021-06-30Vi söker dig som är teknikintresserad och serviceinriktad. Du är noggrann och duktig på att planera ditt arbete där du håller satta tidsramar. Vidare är det viktigt att du är flexibel och gillar utmaningar. Du är bra på att hålla ordning och reda och att tycker det är spännande och roligt att arbeta med människor. Och framför allt, du är positiv och glad.Som person har du förmåga att självständigt organisera ditt eget arbete men också kunna arbeta i grupp, och du är bekväm i att driva processer framåt. Du har lätt för att samarbeta och knyta kontakter och har en förmåga att prioritera och styra ditt eget arbete. Rollen kräver att du snabbt kan sätta dig in i nya situationer och du har förmåga att arbeta i enlighet med uppsatta processer och rutiner. Du ser det som berikande att få träffa olika slags människor med varierande bakgrund samtidigt som du också kan sätta gränser och vara tydlig i din kommunikation.Dokumenterad kunskap/utbildning inom IT och distansmötesteknik så som videokonferens, Zoom, Google Meet, Skype For Business, Teams etc. och arbete med datorer och nätverk är meriterande.Vad erbjuder vi?Vi erbjuder vi dig en arbetsplats där förändring och tillväxt tillhör vardagen. Vi erbjuder dig en arbetsplats där din roll som teknikansvarig utbildningskoordinator innebär att du har som uppgift att ge service till våra studenter, gäster och personal. Det innebär bland annat att hålla ordning i våra lokaler, förbereda våra föreläsningssalar inför t.ex. föreläsningar, seminarier eller olika typer av möten. Det kan också vara att hjälpa till vid tekniska frågor om t.ex. datorer, skrivare, nätverk m.m. Starta föreläsningar och möten på distans med flera olika deltagare i flera olika städer, kommuner eller regioner. Kort sagt ge en fantastisk service till alla våra studenter, gäster och personal.Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.Anställningens omfattningAnställningsform: TillsvidareSysselsättningsgrad: 100 %Tillträde: Enligt överenskommelseSista ansökningsdatum: 2021-08-08Urval och intervjuer kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag.Vi tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem där du bifogar CV och personligt brev.Vimmerby kommun som arbetsgivareAnsvar, mod och fantasi - det är våra värdeord när vi tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 700 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Vi är cirka 1 300 anställda i 170 olika yrkesroller. Vi erbjuder dig en arbetsplats som uppmuntrar till delaktighet och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid.Barn- och utbildningsförvaltningenBarn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Läs mer om oss och om Vimmerby kommun som arbetsgivare på vår hemsida: www.vimmerby.se Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Sista dag att ansöka är 2021-08-08