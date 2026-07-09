Utbildningskoordinator Hermods YH
Academedia Support AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning. Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Hermods Yrkeshögskola söker Utbildningskoordinator med placering i Stockholm!Skulle du trivas i en roll med många kontaktytor och känner igen dig själv i beskrivningen "relationsskapande, ansvarstagande, strukturerad och serviceinriktad"? Då ser vi framemot din ansökan!Ditt uppdrag och ansvar som UtbildningskoordinatorI rollen som utbildningskoordinator är du delaktig i driften av våra utbildningar och jobbar nära våra utbildningsledare som har huvudansvaret för genomförandet av våra yrkeshögskoleutbildningar. Du blir en resurs för kontoren, och uppdraget innefattar en blandad variation av service, koordinering, projektledning samt löpande administration över orterna i verksamheten.
Du är noggrann, flexibel och van att organisera ditt arbete självständigt. Du tycker om att arbeta i periodvis högt tempo och hanterar många olika ärenden parallellt. Du har god kommunikativ och social förmåga, är lyhörd samt bra på att söka information på egen hand. Du kommunicerar flytande på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Tjänsten kräver att du har god datorvana samt omfattande kunskaper i Microsoft Office. Vi ser helst att du tidigare har arbetat med webb/datorbaserade administrationsverktyg, och det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter av utbildningsadministration. Du är van vid att föra anteckningar och kan skriva korrekta protokoll och mötesanteckningar.
För att lyckas i rollen krävs att du har lätt för att få kontakt med människor och är ödmjuk inför de utmaningar du får på ditt bord. Du är tydlig och rak i dina kontakter och har ambitionen att alltid leverera en hög kvalitet i ditt arbete.
Arbetet innefattar administrativa rutiner och processer kopplat till de olika utbildningarna inom området så som bland annat;• Utföra, kvalitetssäkra och utveckla övergripande administrativa processer samt ge administrativ service till kollegor och överordnad chef. • Stödja utbildningsledare i administrativa processer och planering kring schema, examen och CSN-rapportering mm.• Ansvara för arkivering enligt gällande arkiveringsrutiner.• Ansvara för inköp till verksamheten i samråd med ansvarig chef.• Deltagande i övriga bolagsöverskridande projekt eller arbetsområden som kan förekomma kring t ex anbudsarbete, IT-stöd, marknadsföring, sociala medier mm.• Planera, koordinera och utveckla antagningsprocessen samt administrera utbildningsomgångar och kurser i digitala plattformar.• Övriga sedvanliga arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen utifrån bolagets behov.Kvalifikationer• Minst fem års arbetslivserfarenhet• Minst gymnasiekompetens, gärna med administration/ekonomi som inriktning alt. högskole- eller yrkeshögskoleutbildning• Mycket goda datakunskaper• Stor erfarenhet av att arbeta i Officepaketet• Lång vana av att arbeta i olika IT-miljöer och system• Tidigare erfarenhet som administratör/utbildningskoordinator • Vana av att hålla ihop och ansvara för processer och att arbeta med samarbetsytor• Intresse av service och att informera, ge råd och stöttaMeriterande• Tidigare arbetslivserfarenhet från Yrkeshögskolan.Dina personliga egenskaperDu är van att arbeta självständigt, strukturerat och är noggrann.Du kommer att passa i rollen som Utbildningskoordinator om du är ansvarstagande, gillar att ge bra service och är intresserad av mötet med människor. I den här rollen behöver du även ha en god förmåga att förstå och uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift på svenska. Du behöver trivas i en dynamisk verksamhet med många olika kontaktytor, både internt och externt.Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader.Sysselsättningsgrad: 100%Tillträdesdag: Enligt överenskommelsePlaceringsort: Drottningholmsvägen 37, Stockholm. Möjlighet till delvis hemarbete finns.Ansökan och frågorUrvalstester som en del i rekryteringen kan förekomma.Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Skicka därför din ansökan redan idag, dock senast den 2025-07-31. Din ansökan behöver innehåll minst ett CV och ett personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för tjänsten som Utbildningskoordinator hos oss!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sök tjänsten via länken nedan. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.Eventuella frågor besvaras av regionchef Cloude Suliman via e-post, cloude.suliman@hermods.se
skriv "Utbildningskoordinator" i ämnesraden.
Kontaktuppgifter till facklig representant Unionen: Kamilla Svanlund, kamilla.svanlund@hermods.se
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Varmt välkommen med din ansökan - vi ser framemot den! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Hermods Kontakt
Rekryterare
Cloude Suliman cloude.suliman@hermods.se Jobbnummer
9998253