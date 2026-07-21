Utbildningskoordinator
Västra Götalandsregionen / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-07-21
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-21Beskrivning
Vi söker dig som vill ta en central och synlig roll som utbildningskoordinator i en dynamisk verksamhet.
Det här är en tjänst för dig som trivs med att ha helhetsansvar, skapa struktur och driva arbetet framåt. Du blir navet i utbildningsverksamheten och bidrar till att rätt utbildning når rätt person i rätt tid, med hög kvalitet och god framförhållning.
Du arbetar nära studierektorer, chefer och utbildningsansvariga och får ett stort eget ansvar att utveckla arbetssätt, skapa tydlighet och bygga långsiktigt hållbara utbildningsprocesser.Dina arbetsuppgifter
Som utbildningskoordinator hos oss får du en varierad och meningsfull vardag där du:
Planerar, samordnar och utvecklar utbildningsinsatser för läkare, vårdpersonal och studenter
Säkerställer struktur, kvalitet och uppföljning i hela utbildningskedjan
Driver och förbättrar administrativa processer kopplade till utbildning
Är en tydlig kontaktpunkt för utbildningsrelaterade frågor i verksamheten
Du har även en viktig roll i att:
Samordna regionala utbildningsuppdrag och bidra till kunskapsutbyte i regionen
Planera och utveckla Wetlab-verksamheten som en viktig del i praktiskt lärande
Stötta och koordinera administrativt för läkarutbildningsansvariga
Säkerställa att obligatoriska utbildningar genomförs och följs upp
Koordinera utvecklingsdagar och interna utbildningar som stärker team och kompetens
Bidra till att utbildningsinsatser kopplas till verksamhetens behov och utveckling
Här får du möjlighet att både arbeta operativt och påverka hur utbildningsprocesser utvecklas framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt arbete och gärna utbildningssamordning
Trivs i en roll med många kontaktytor och högt tempo
Har god struktur och förmåga att prioritera och driva flera uppdrag parallellt
Är strukturerad och lösningsorienterad med en naturlig förmåga att skapa ordning
Är kommunikativ, serviceinriktad och trivs i samarbete med många roller
Är självständig, initiativtagande och driver ditt arbete framåt
Har ett utvecklingsfokus och ser möjligheter till förbättring
Du motiveras av att bidra till en verksamhet där utbildning är en viktig del av kvalitet och framgång.
Meriterande är:
Eftergymnasial utbildning inom administration, pedagogik eller motsvarande
Erfarenhet från hälso- och sjukvård
Kännedom om AT/BT/ST eller arbete i kunskapsintensiva organisationer
Erfarenhet av digitala systemstöd eller lärplattformar
För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Länsmansgatan 28 (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 3, Ortopedi Kontakt
Niki Blomqvist niki.blomqvist@vgregion.se 0700-824724 Jobbnummer
10008643