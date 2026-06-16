Utbildningskoordinator
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen / Skolassistentjobb / Vimmerby Visa alla skolassistentjobb i Vimmerby
2026-06-16
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Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Campus Vimmerby och Vimmerby Lärcenter är Vimmerby kommuns samlade organisation för vuxnas lärande. Här finns svenska för invandrare, anpassad utbildning för vuxna, grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Campus Vimmerby arbetar i huvudsak med att möjliggöra yrkeshögskoleutbildningar, fristående kurser, universitets- och högskoleutbildningar på plats, i samverkan med olika utbildningsleverantörer. Hos oss är människan i fokus - vårt mål är att genom utbildning möjliggöra för våra kommuninvånare att ta steget vidare och att tillgängliggöra högre utbildning i Vimmerby.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att tillsammans med kollegor ansvara för den dagliga verksamheten och utveckling av Campus Vimmerby. Du arbetar med marknadsföring av Campus Vimmerby och Vimmerby Lärcenter samt vissa delar på Vimmerby gymnasium. I tjänsten har du ansvar för tekniken i lokalerna på Campus Vimmerby och Vimmerby Lärcenter med avseende på funktion, underhåll samt utveckling. Utöver detta kan även andra arbetsuppgifter förekomma, anpassade efter verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi ser att du har:
• Fullständig gymnasieutbildning samt erfarenhet och intresse av liknande arbete.
• God datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala system.
• God kunskap i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
Meriterande är:
• Arbete inom offentlig verksamhet och/eller utbildningssektorn.
Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar bra både enskilt och tillsammans med andra och driver processer vidare. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar. Vid mötet med andra är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-17 Eller enligt överenskommelse.
Vimmerby kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en rättvis och inkluderande process där varje kandidats kompetens står i fokus. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de kompetenser som beskrivs i annonsen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
För att upprätthålla kvalitet och säkerhet i våra rekryteringar kan vissa kontroller bli aktuella inför anställning. Vilka kontroller som gäller för just denna tjänst informerar vi om i samband med intervjun.
Inför anställning behöver du som kandidat kunna visa giltig ID-handling och personbevis.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Kommun
(org.nr 212000-0787)
Stadshuset (visa karta
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598 81 VIMMERBY Arbetsplats
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sfi-lärare
Christer Printz christer.printz@utb.vimmerby.se Jobbnummer
9965069