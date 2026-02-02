Utbildningskoordinator
Västerviks kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Västervik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västervik
2026-02-02
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Campus Västervik
I Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla. I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag. Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!
Campus Västervik är ett lokalt Campus, vilket betyder att vi ägs och drivs av Västerviks kommun, men all platsförlagd utbildning och forskning sker i samarbete med högskolor och universitet. Campus Västervik går en spännande framtid till mötes! Välkommen till oss på Campus Västervik!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att koordinera utbildningar, kurser och aktiviteter gentemot högskolor, universitet, utbildningsanordnare inom yrkeshögskola (YH), arbetsliv, studenter och medarbetare på Campus Västervik. Du har fortlöpande kontakt och samverkan med arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor.
Du säkerställer att en nära och regelbunden dialog förs med befintliga och nya lärosäten och utbildningsanordnare. Behovsanalyser och framtagande av handlingsplaner är en del av ditt vardagliga arbete. Du för dialoger med lärosäten och utbildningsanordnare som sedan förankras med utbildningssamordnaren och campuschef och som leder till nya utbildningar och kurser på Campus Västervik. Du blir därmed en viktig kugge i att skapa förutsättningar för ett större utbud och ökade möjligheter för fler att kompetensutveckla sig.
Du är ett stöd för campuschef och utbildningssamordnare när det gäller avtal med högskolor, universitet och YH-anordnare. Du har ansvar för och säkerställer årshjulsaktiviteter inom ditt område, t ex uppstarter, examen, VFU-planeringsarbete, initierar och arrangerar workshopar och studiebesök. Du jobbar systematiskt med informationsflöde och säkerställer en väl fungerande dialog med verksamhetens olika områden och att planerings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete görs för att säkerställa den bästa studiekvalitén för våra studenter på Campus Västervik.
Dina arbetsuppgifter innebär bl a följande uppgifter:
• Administrativa rutiner kopplade till utbildningsprocessen
• Omvärldsbevakning kring högre utbildning
• Initiera dialoger med utbildningsanordnare för ett utökat utbud av utbildningar och kurser
• Sammanställning av data och rapporter
• Representera Campus vid externa aktiviteter och möten
• Andra förekommande administrativa uppgifter
Nya behov kan komma att påverka vilka arbetsuppgifter som ingår.
Din kompetens
Vi söker dig som har en universitetsexamen som vi bedömer relevant för tjänsten. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med högre utbildning i form av yrkeshögskole-, universitets- och/eller högskoleutbildningar liksom i en politiskt styrd organisation.
I din roll kommer du att jobba i team och därför är det mycket viktigt med god samarbetsförmåga. Du har också en god pedagogisk kompetens och är bekväm med att arbeta pedagogiskt i grupper. Du har en förmåga att se helhet, tar initiativ och kan hantera flera uppdrag, uppkomna situationer och vid behov nya arbetsuppgifter, samtidigt som du i hög grad självständigt planerar och organiserar arbetet.
Vidare är du också en skicklig problemlösare som snabbt kan identifiera lösningar på uppkomna problem och införa dessa. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Det är också viktigt att du har en god digital förmåga och har lätt för att sätta dig in i ny teknik.Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Vill du veta mer om oss på Campus Västervik? Besök gärna vår hemsida: Campus Västervik (https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/)
Läs också mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Välkommen med din ansökan!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 08-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Vision Vision vasterviksavdelningen@fv.vision.se 010-355 40 99 Jobbnummer
9716162