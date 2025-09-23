Utbildningshandläggare, vikariat
Som utbildningshandläggare arbetar du med myndighetens centrala utbildningar. Du arbetar tillsammans med en utbildningschef, fyra utbildningsansvariga, tre kompetensutvecklare inom digitalt lärande och sju andra utbildningshandläggare. Som utbildningshandläggare arbetar du både självständigt och i grupp med andra på enheten och anställda i kärnverksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå i att
ansvara för logistiken kring utbildningarna och ha kontakten med konferenshotellen, kursledare, utbildare och deltagare
hantera rese- och frånvarofrågor
ta fram kursutvärderingar och delta på utvärderingsmöten
publicera nyheter på intranätet
administrera och granska fakturor
vara delaktig i budgetplanering och bidra till pedagogisk utformning av myndighetens utbildningar tillsammans med utbildningsansvariga
delta i olika utvecklingsprojekt om utbildningsverksamheten.
Du kommer att sköta mycket av ditt arbete i olika it-system, främst i vår lärportal (Grade Learning) men också i systemen för ärendehantering (Platina), distansutbildning (Skype), personal (HRM), ekonomi (Agresso) och utvärdering (Artologik).
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
några års erfarenhet av självständigt administrativt arbete eller annan relevant utbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med utbildningsadministration. Det är även meriterande om du har bakgrund från något serviceyrke eller har arbetat inom rättsväsendet.
Som person vill vi att du
är noggrann, strukturerad och kan följa de förhållningsregler och rutiner som finns
är självständig och ansvarstagande
har förmåga att prioritera, arbeta uthålligt och effektivt
är stresstålig då arbetsbelastningen vid vissa tillfällen kan vara hög
har mycket lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer samt har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning
har ett intresse för utbildning, utveckling och lärande
har ett intresse och engagemang för samhällsfrågor och rättsväsendet
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har god kommunikationsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat längst till och med 31 december 2026.
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi ca 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
