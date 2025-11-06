Utbildningshandläggare VFU
Göteborgs universitet / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten är runt 8 200 studenter och drygt 500 anställda verksamma. Vi bedriver forskning och utbildning inom barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik samt kost- och idrottstvetenskap. Utbildningsvetenskapliga fakulteten har det samlade ansvaret för all lärarutbildning vid Göteborgs universitet.
Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet är ett kvalificerat administrativt stöd åt fakultetsledning, fakultetsstyrelse och till utbildning och forskning. Kansliet ger också visst administrativt stöd till fakultetens institutioner, enheter och centrumbildningar. För närvarande arbetar ca 40 medarbetare med ansvar inom områden som förvaltning, lokaler och miljö, ekonomi, utbildning, forskning, kommunikation, internationalisering, kvalitet, HR och andra myndighetsuppgifter. Vid fakultetskansliet finns utbildningshandläggning och studievägledning som stöd för delar av lärarutbildning. Fakultetskansliet har det samlade ansvaret för placeringsarbetet för all verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter i samtliga lärarprogram.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vid kansliet finns en grupp utbildningshandläggare som arbetar administrativt och strategiskt med VFU-frågor. Handläggning av lärarstudenters VFU-placeringar utgör en stor del av arbetsuppgifterna. I arbete ingår även exempelvis samordning och utveckling av VFU-placeringsprocessen.
Anställningen som utbildningshandläggare innebär aktiv medverkan i Göteborgs universitets samverkansorganisation för VFU i lärarutbildning i vilken utveckling av övningsskolor är central. Arbetet utförs i nära dialog och samverkan med skolverksamheter, ett stort antal institutioner vid Göteborgs universitet och andra medarbetare vid fakultetskansliet. I arbetet ingår även kontakt med och stöd till studenter samt samverkan med kursledare och studievägledare.
Utbildningshandläggare deltar i relevant programråd och samverkansutskott. Återkommande arbetsuppgifter är även att planera och leda VFU-samordnarråd.
Ytterligare arbetsuppgifter inom utbildningshandläggning kan tillkomma.Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
• relevant avslutad högskoleutbildning
• goda språkkunskaper i svenska, såväl muntligt som i skrift
• lärar- och/eller rektorserfarenhet från skolväsendet
Det är särskilt meriterande med
• erfarenhet av arbete med lärarutbildning inom skolväsendet och/eller vid universitet/högskola
• studieadministrativ erfarenhet inom högskolesektorn
Stor vikt läggs vid:
• kommunikations- och samarbetsförmåga
• förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
• lösningsorienterat förhållningssätt
Vi kommer även att lägga stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning om 100 procent med placering vid utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet.
Provanställning kan vara aktuell.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta biträdande kanslichef Karin Fogelberg: 031-786 63 18
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast 27 november
Intervjuer kommer genomföras i två steg i december
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Kontakt
Personalsamordnare
Helena Bennich helena.bennich@gu.se 0317866206 Jobbnummer
9592670