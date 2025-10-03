Utbildningshandläggare till utbildningskansliet - vikariat
2025-10-03
Dina arbetsuppgifter
Till vårt utbildningskansli söker vi nu en utbildningshandläggare.
Utbildningskansliet hanterar administration och handläggning av kurser och utbildningsprogram som hör till Skolan för industriell teknik och management.
I dagsläget består Utbildningskansliet av drygt 20 medarbetare, indelade i olika funktionsgrupper; studievägledare, utbildningshandläggare, internationella koordinatorer, forskarutbildningshandläggare, samt utbildningsadministratörer.
Som utbildningshandläggare har du kontakt med olika funktioner på våra institutioner och också med handläggare på andra skolor och enheter inom KTH. Du kommer ansvara för ett eller flera av skolans utbildningsprogram. I arbetet ingår
- handläggning av utbildningsplaner, läsårsplaner och övrigt underlag i kurs- och programplaneringssystem.
- upprättande av olika slags utbildningsrelaterade beslut, diarieföring och arkivering.
- handläggning av tillgodoräknanden av tidigare studier.
Du kommer vara ett administrativt stöd för programansvariga, kursgivare och andra fakultetsföreträdare, samt är även med på olika informationsaktiviteter gentemot studenter och presumtiva studenter.
Därutöver kan ytterligare inom utbildningskansliet förekommande arbetsuppgifter ingå.
Varmt välkommen med din ansökan, vi är ett positivt gäng som väntar på att få välkomna en likasinnad kollega in i vårt team!
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Kvalifikationer
Vi söker dig som
- har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning för tjänsten
- har en mycket hög administrativ förmåga och erfarenhet av administrativt arbete
- har en mycket god datorvana
- har god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska då de båda krävs i det dagliga arbetet
Som person bör du ha en hög samarbetsförmåga eftersom du kommer att ingå i minst en programledningsgrupp där det är viktigt att samarbetet mellan de olika funktionerna fungerar väl.
Tjänsten passar dig som är serviceorienterad och har lätt att anpassa ditt bemötande efter olika sorters människor. Många ärenden pågår parallellt och det är en fördel om du uppskattar variationen det innebär och kan vara flexibel mellan dessa för att se till helheten. Struktur och noggrannhet är självklart för dig och av stor vikt för arbetet eftersom du kommer att handlägga ett stort antal ärenden där vi måste följa de lagar och förordningar som finns.
Meriterande
- erfarenhet av utbildningsadministration från universitet/högskola,
- vana att arbeta i administrativa stödsystem (t ex Ladok, w3d3), samt erfarenhet av att arbeta med ärendehanteringssystem.
- kännedom om aktuella lagar och förordningar inom utbildningsområdet.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 15 mån dock längst t o m 2027-01-31, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds dig möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
