Malmö universitet / Skolkonsulentjobb / Malmö2021-04-12Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle - att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.Odontologiska fakultetenOdontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet och är organiserad i fyra sektioner för undervisning och forskning och en tandvårdsverksamhet benämnd Universitetstandvården. Vid fakulteten bedrivs utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring.Fakultetens medarbetare och studenter finns på Tandvårdshögskolan nära Skånes universitetssjukhus, där fakultetens kansli också finns. Läs mer om Odontologiska fakulteten här.Innehåll och arbetsuppgifterSom utbildningshandläggare tillhör du det administrativa kansliet vid fakulteten. Kansliets medarbetare arbetar med studieadministration, administrativt stöd till nämnder, forskning, uppdragsutbildning samt stöd till chefer och ämnesföreträdare vid sektionerna och universitetstandvården. I rollen som utbildningshandläggare arbetar du nära programansvariga men i nära dialog med utbildningsföreträdare och fakultetens administrativa chef, som även är din närmaste formella chef. Du ingår i det studieadministrativa teamet som består av studieadministratörer och utbildningshandläggare som tillsammans arbetar i nära dialog med lärare och ledning. En viktig arbetsuppgift är att stödja programansvarig med bemanningsplanering av fakultetens lärare via tjänsteplaneringsverktyget Retendo.I arbetsuppgifterna ingår också attStödja programansvariga med planering och genomförande av fakultetens utbildningarStödja det pedagogiska planerings- och utvecklingsarbetet vid fakultetenSvara för övergripande systemstöd till kurs- och programansvarigaDärutöver ingår att löpande stödja programansvariga i det pågående utvecklingsarbetet av utbildningarna samt utgöra en resurs vid externa granskningar av utbildningsprogram. Observera att de ovan beskrivna arbetsuppgifterna endast utgör exempel och att arbetsuppgifterna kan komma att förändras efter hand.2021-04-12För denna anställning krävs:högskoleexamendokumenterat god administrativ förmågaerfarenheter av att arbeta i utbildningsadministrativa systemgoda kunskaper i det svenska språket vad gäller både tal och skriftkunskap om det svenska högskolesystemetDet är meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete enkätverktyg som t ex Sunet survey. Det är också meriterande om du har erfarenhet av beredande arbetet till beslutande organ, och är väl insatt i de administrativa förutsättningarna för utbildning på högskolenivå. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.UpplysningarDaniel Bengmark, administrativ chef, 040-6658455Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. 