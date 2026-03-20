Utbildningschef till förskoleförvaltningen
2026-03-20
Ref: 20260599
Vi söker nu en utbildningschef som vill bidra till att skapa en likvärdig förskola av god kvalitet för Malmös barn. I förskoleförvaltningen i Malmö stad är det barnet som står i centrum och vi är en drivande aktör även nationellt. Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt - att arbeta strategiskt med skolutveckling, ledarskap och samverkan som skapar värde och gör skillnad för barns uppväxtvillkor och framtid.
Som utbildningschef arbetar du på uppdrag av förvaltningsdirektören tillika skolchef och ingår i förskoleförvaltningens ledningsgrupp. Tillsammans med övriga utbildningschefer och avdelningschefer driver du arbetet utifrån politiskt fastställda mål och med tydligt fokus på fortsatt utveckling för hela förvaltningen.
Du ansvarar för att förvaltnings- och stadsövergripande beslut, processer och arbetssätt omsätts i verksamheterna och du fungerar som en viktig länk mellan förvaltningsledning och rektorer. I uppdraget ingår att säkerställa en god kommunikation, bidra till implementeringen av strategier samt identifiera och analysera behov från verksamheterna i syfte att bygga förbättringskapacitet.
I rollen har du det övergripande chefsansvaret för ett utbildningsområde, inklusive ekonomi, personal, kvalitet och resultat. Vidare har du arbetsmiljöansvar, där samverkan med fackliga parter är en naturlig och viktig del av arbetet. Du leder rektorer inom ett utbildningsområde och ger stöd och utmanar i arbetet med att leda, utveckla och organisera förskolans verksamhet i enlighet med nationella och kommunala styrdokument. Som utbildningschef samordnar du rektorsgruppen och leder en ledningsgrupp med cirka 12-14 rektorer.
Du är en av tre utbildningschefer där ni tillsammans ansvarar för styrning, ledning och utveckling av utbildningsområdena, samt följer upp och analyserar kvalitet för att säkerställa likvärdighet och rikta insatser där behov finns.
Du har även en central roll i att skapa förutsättningar för tvärprofessionellt samarbete och driva utvecklingsfrågor kopplade till digital transformation och innovationskultur inom förvaltningen.
I uppdraget ingår samverkan med andra förvaltningar, regionala och nationella aktörer och civilsamhället för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmös barn. Vid behov företräder du även förvaltningen i kontakt med media.Kvalifikationer
Vi söker dig som stämmer in på följande:
• Akademisk utbildning minst motsvarande fil kand 180 hp. med pedagogisk inriktning samt genomgått rektorsutbildning eller motsvarande utbildning.
• Chefserfarenhet inom förskola/skola som skolledare eller annan likställd chefserfarenhet inom en politiskt styrd organisation samt god erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och facklig samverkan.
• Erfarenhet av att leda skolutveckling på en övergripande strategisk nivå och att leda genom andra chefer.
• Erfarenhet av budgetarbete, målstyrning och uppföljning.
• God kunskap i skollagen och andra föreskrifter för utbildning.
• Erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling och genom analys utveckla processer och arbetssätt i en komplex organisation.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av strategisk samverkan med andra aktörer, nationellt och regionalt, i syfte att belysa förskolans potential och stärka barns uppväxtvillkor.
• Erfarenhet av att leda och organisera utvecklings- och förändringsarbete kopplat till digitaliseringsfrågor och innovationsarbete.
• Vana att hantera media.
Vi söker dig som är en trygg och utvecklande ledare med förmåga att skapa riktning, struktur och engagemang. Du leder genom att motivera, ge mandat och skapa delaktighet, samtidigt som du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att mål, ansvar och förväntningar är klara för alla.
Du har en mycket god förmåga till helhetssyn och fattar välgrundade beslut med verksamhetens bästa i fokus, både på kort och lång sikt. Med ett strategiskt perspektiv ser du samband, konsekvenser och möjligheter och anpassar ditt ledarskap därefter. Du arbetar strukturerat och analytiskt med komplexa frågor, bryter ner problem och har en god förmåga att gå från ord till handling.
I rollen som utbildningschef kommer du ha många kontaktytor, vilket gör att det är viktigt att kunna skapa och bibehålla goda relationer. Då du blir en av tre utbildningschefer är det viktigt att du trivs att samarbeta, vara en i gruppen och lojal med de beslut som fattas.
Om arbetsplatsen
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar och just nu pågår ett spännande och framåtsyftande förbättringsarbete som du blir en del av. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation där många spännande initiativ och idéer tar fart. När det gäller förskola vänds många blickar mot förskoleförvaltningen i Malmö stad. Det gillar vi.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
