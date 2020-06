Utbildningsansvarig till HR Lidl Örebro - Lidl Sverige KB - Administratörsjobb i Örebro

Lidl Sverige KB / Administratörsjobb / Örebro2020-06-04Vi är en av de största kedjorna inom dagligvaruhandeln med tusentals butiker runt om i Europa och nyligen även i Nordamerika. Vi öppnade våra första butiker i Sverige under 2003 och har sedan dess ständigt utmanat de etablerade kedjorna och sänkt matpriserna. Varje vecka väljer hundratusentals svenskar att handla smart när de går till någon av våra 195 butiker runt om i Sverige. Vi har tre regionkontor i landet och nu söker vi en utbildningsansvarig till region Väst med placering i Örebro!I rollen som utbildningsansvarig ansvarar du för att planera och koordinera all kompetensutveckling inom regionen med målsättning att säkerställa såväl kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Ditt ansvar omfattar samtliga anställda inom regionen dvs såväl personal i våra butiker, centrallager och regionkontor.I arbetsuppgifterna ingår att vara delaktig i långsiktig planering för att säkra framtidens kompetens, att upprätthålla och utveckla utbildningsstrukturen samt att säkerställa en hög kvalitet avseende introduktioner, utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser av medarbetare i regionen. Du arbetar med uppsatta mål och nyckeltal inom området samt dokumentation och statistikuppföljning. Tjänsten innehåller även operativa inslag, vilket innebär att du besöker butiker och lager för att stötta upp kompetensutvecklingen på plats i verksamheten.Vid internationella och nationella konceptgenomföranden är du operativt ansvarig för implementering i regionen, vilket innebär att du kartlägger, planerar, genomför och följer upp aktiviteter inom ditt område. Du driver självständigt frågorna på regionnivå men kommer i din arbetsvardag att ha ett nära samarbete med regionens ledningsgrupp samt HR-teamet i regionen, som består av fem personer som arbetar med olika områden inom HR. Du kommer också att ha tät kontakt med avdelningen Learning and Development på huvudkontoret i Stockholm samt med utbildningsteamen i de andra regionerna.Du har en akademisk examen med inriktning HR eller motsvarande samt har arbetat med personal-, ledarskap- eller organisationsrelaterade arbetsuppgifter tidigare. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbetsuppgifter inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning, antingen som chef eller inom HR. Har du arbetat inom detalj- och partihandeln är det en merit, särskilt om du har arbetat med HR-relaterade frågor inom branschen.Du är en entusiastisk, karismatisk och engagerad person som har en stark drivkraft att utveckla människor, organisationer och ditt ansvarsområde. Du är trygg och bekväm med att presentera dina tankar och idéer samt att framföra din åsikt. Du vågar ifrågasätta och har förmågan att diskutera med kollegor inom olika delar av organisationen.Du har en pedagogisk ådra med en utvecklad förmåga att såväl ta fram pedagogiska utbildningar samt hålla i dessa, därav att du måste kunna behärska svenska flytande i både tal och skrift. Du tycker om att arbeta mot en vision och tar dig till målet genom att arbeta på ett strukturerat, noggrant och metodiskt sätt.Tjänsten utgår från regionkontoret i Örebro. Då regionen har verksamheter i hela Mellansverige innebär tjänsten en hel del tjänsteresor. Det är därför ett krav att du har möjlighet att resa i tjänsten och att du innehar B-körkort. Tjänstebil ingår i tjänsten.För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: engagemang, ansvar, smart och tillsammans. Vi är måna om att stödja och uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling. Det är därför glädjande för oss att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom Lidl-gruppen, både i Sverige och internationellt. Läs gärna mer om oss samt vårt lager i Örebro på vår hemsida: https://jobb.lidl.se/sv/2079.htm Tjänsten är ett vikariat på med start september 2020 till och med december 2021. Som anställd på Lidl omfattas du av kollektivavtal för tjänstemän mellan Svensk Handel och Unionen/Akademikerförbunden.Har vi väckt ditt intresse?Vi hoppas det i alla fall! Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att fylla i formuläret och bifoga cv samt personligt brev via länken "Ansök nu". Obs! Vi tar endast emot ansökningar som inkommer via denna länk. Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 12 juni 2020. Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta vår centrala rekryteringsfunktion på tfn 08-55 55 70 00.Välkommen med din ansökan!2020-06-04Sista dag att ansöka är 2020-06-12Lidl Sverige KBVältgatan 170227 ÖREBRO5253301