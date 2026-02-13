Utbildningsanställning, undersköterska till akut- och intensivvård
2026-02-13
Är du utbildad undersköterska och vill ta nästa steg? Vill du jobba i högteknologisk miljö tillsammans med härliga kollegor där du arbetar tätt i team och hela tiden får utveckla din kompetens? Då ska du söka en utbildningstjänst till specialistundersköterska inom akut- och intensivvård. Vi erbjuder nu en utbildningstjänst till vår intensivvårdsavdelning. Varmt välkommen med din ansökan!
Intensivvårdsavdelningen i Växjö är en allmän-IVA som vårdar patienter med akut svikt i ett eller flera organ. Våra patienter kommer från hela sjukhuset och i alla åldrar. På vår avdelning vårdas patienter som är i stort behov av omvårdnad och nästintill alltid behöver stöd av medicintekniska apparater såsom respirator, sprut- och volympumpar, dialys med mera. Följ gärna vårt instagramkonto @intensiven.vaxjo för en inblick i vår vardag.
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
Till dig som är intresserad av tjänsten, men inte bor i Kronobergs län idag, erbjuder vi Inflyttarservice; en mängd olika tjänster om ska underlätta en flytt. Till exempel hitta bostad, barnomsorg/skola och att hjälpa andra familjemedlemmar att hitta arbete. Låter det som något för dig? Hör av dig så berättar vi mer.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du möta patienter som är svårt sjuka. Din roll blir att arbeta teambaserat, tillsammans med läkare och sjuksköterska, med fokus på patienten och dess anhöriga i en högteknologisk vårdmiljö. En vanlig arbetsdag får du assistera självständigt vid olika inläggningar av diverse infarter samt utfarter och andra undersökningar. Vi värnar om vår arbetsplatskultur som präglas av att vi ser varandra i arbetet, är vänliga och delar med oss av våra kunskaper. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till vårt goda arbetsklimat.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig en individanpassad introduktion, och vid intresse även mentorskap, så att du kan känna dig trygg i din yrkesroll. Avdelningarna har ett gott arbetsklimat och vi har nära samarbete med varandra. I Växjö består avdelningen av cirka 90 medarbetare där även personal på pre och postoperativa avdelningen är medräknade. Vi arbetar i team där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysioterapeuter ingår. På avdelningen har vi ett delat ledarskap, vilket innebär att vi är tre chefer som gemensamt ansvarar för avdelningens verksamhet, ekonomi och personal.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av akut-, operations- eller intensivvård. Verksamheten präglas av att vara varierande, med arbetstoppar och dalar. Detta ställer krav på att du har förmåga att ligga steget före utifrån olika scenarion som kan inträffa samt kan hålla ett högt arbetstempo.
Vidare har du en positiv inställning och är flexibel i både tanke och handling. Vi ser gärna att du som söker ser utvecklings- och förbättringsarbete som en naturlig del av dina arbetsuppgifter då vi hoppas att du vill vara med och utveckla intensivvårdsavdelningen, genom att bidra med ditt kunnande och engagemang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vår rekryteringsprocess
En utbildningsanställning innebär att du studerar med bibehållen grundlön. Du blir anställd i den verksamhet där du sedan ska arbeta som färdigutbildad specialistundersköterska. Kommunicera gärna med din chef kring att du söker dig vidare, då antagning och erbjudande om tjänst kan komma med något kortare varsel än vid enbart byte av tjänst.
En förutsättning för att du ska bli aktuell för utbildningsanställning är att du även blir antagen till utbildningen till specialistundersköterska inom akut- och intensivvård. Du söker till utbildningen samtidigt som du söker denna utbildningstjänst.
Observera att sista ansökningsdag för utbildningen på Växjös yrkeshögskola är den 15/4 2026https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/utbildning-och-praktik/yrkeshogskola/
Inför en eventuell anställning kallas du till intervju. Vi kommer att efterfråga antagningsbevis.
ÖVRIGT
Rekryteringsprocessen:
Vi har planerat att hålla intervjuer på följande datum:
25/5 - eftermiddag
3/6 - förmiddag & eftermiddag
Erbjudande och förmåner:
Vi erbjuder ett brett utbud av personalförmåner för dig som väljer att arbeta inom Region Kronoberg. Här är några av de förmånerna vi har att erbjuda:
* Utvecklingsmöjligheter: Vi erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla medarbetare.
* Föräldrapenningtillägg: Vi värdesätter din tid med familjen och erbjuder föräldrapenningtillägg under din föräldraledighet
* Höjt nattindex: Höjt nattindex för alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete. En timmes nattarbete räknas som 1,4 arbetade timmar, vilket innebär att ett vanligt nattpass ger cirka 14 timmar. Detta ger luft i ditt schema och mer tid för återhämtning.
* Kollektivtrafikförmåner för fastanställda: Som fastanställd får du möjlighet att använda kollektivtrafiken i Kronobergs län till en förmånlig kostnad vid köp av 365-dagarsbiljetter för tåg och buss. Årsbiljetten debiteras månadsvis via nettolöneavdrag och är befriad från skatteavdrag.
* Träningsmöjligheter: Som anställd får du tillgång till våra fyra träningslokaler samt erbjuder vi friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare.
