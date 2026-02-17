Utbildningsanställning kirurgsjuksköterska
2026-02-17
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig som sjuksköterska att läsa en specialistutbildning på arbetstid med bibehållen lön i en så kallad utbildningsanställning.
Samtidigt som du studerar blir du tillsvidareanställd på enheten där du sedan kommer att arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Den här tjänsten söker du separat och utbildningen söker du genom antagning.se senast 260316. Den här annonsen innebär alltså inte att du även sökt in till utbildningen utan det behöver göras separat enligt ovan.
Läs mer om utbildningsanställning på vår hemsida
Vi söker
Vi söker dig som är intresserad av en specialistutbildning inom det spännande området kirurgi, drivs av att lära dig nytt, vill bidra till verksamhetens utveckling samt är legitimerad sjuksköterska. Du uppskattar att arbeta i team, ser samarbete som en självklarhet, du är trygg som person vilket är en tillgång i din roll. Vi tror att du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i olika situationer. Vi söker främst dig som är legitimerad sjuksköterska och anställd av Region Kalmar län. Har du ett stort intresse för att vidareutbilda dig men inte är anställd av oss idag kan du ändå söka tjänsten.
Vår arbetsplats
Kirurgkliniken bedriver en bred verksamhet inom allmän kirurgi med fullt akutkirurgiskt uppdrag. Vården präglas av våra kunniga och engagerade medarbetare, god tillgänglighet och bra resultat. Det är viktigt för oss att ha en god arbetsmiljö där patientsäkerhet och utvecklingsarbete är i fokus. Vi värnar om varandra, har en stöttande och välkomnade kultur liksom god stämning. Västerviks sjukhus präglas av korta kontaktvägar som underlättar samarbetet kring patienten vilket är en av våra stora styrkor. Är du intresserad av att flytta till Västerviks kommun kan vi bistå med tips på boende och livet i Västervik. Läs mer om flytta till Västervik på www.vastervik.com
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/105".
Västerviks sjukhus
Anneli Lyberg, avdelningschef 0490-87802
