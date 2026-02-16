Utbildningsanställning intensivvårdssjuksköterska
2026-02-16
Vi erbjuder dig som sjuksköterska att läsa en specialistutbildning på arbetstid med bibehållen lön i en så kallad utbildningsanställning.
Samtidigt som du studerar blir du tillsvidareanställd på enheten där du sedan kommer att arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Den här tjänsten söker du separat och utbildningen söker du genom antagning.se senast 260313. Den här annonsen innebär alltså inte att du även sökt in till utbildningen utan det behöver göras via antagning.se!
Läs mer om utbildningsanställning här
Om dig
Vi söker dig som dig som är intresserad av intensivvård! Det är du och övriga i teamet som gör skillnad för våra svårt sjuka patienter. Vi söker dig som är en lagspelare och som klarar av att snabbt växla mellan uppgifter och se vart din kompetens behövs bäst för stunden. Gillar du att vara en viktig spelare mitt i händelsernas centrum är IVA-sjuksköterska jobbet för dig! Vi söker främst dig som är legitimerad sjuksköterska och anställd av Region Kalmar län. Men även du legitimerade sjuksköterska som inte redan är anställd hos oss men är intresserad av att vidareutbilda dig har möjlighet söka utannonserade utbildningsanställningar.
Din framtida arbetsplats
Intensivvårdsavdelningen i Västervik är en allmän intensivvårdsavdelning som övervakar och behandlar patienter i alla åldrar och med skiftande diagnoser. Med modern utrustning och kunnig personal bedriver vi tillsammans en avancerad verksamhet som vi är stolta över. Vårt arbete är inspirerande och utmanande, genom vårt teamarbete räddar vi liv-tillsammans. Som intensivvårdssjuksköterska är du en viktig del av vårt lag! Du är den som ofta får svara på frågor och ta beslut men som också har stöd av teamet runt omkring dig.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
Västerviks sjukhus Kontakt
Helén Sandberg 010-3586876 Jobbnummer
9744935