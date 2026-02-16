Utbildningsanställning barnsjuksköterska
Vi erbjuder dig som sjuksköterska att läsa en specialistutbildning på arbetstid med bibehållen lön i en så kallad utbildningsanställning.
Samtidigt som du studerar blir du tillsvidareanställd på enheten där du sedan kommer att arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Den här tjänsten söker du separat och utbildningen söker du genom antagning.se senast 260316. Den här annonsen innebär alltså inte att du även sökt in till utbildningen utan det behöver göras via antagning.se!
Läs mer om utbildningsanställning här
Om dig
Vi söker dig som har både fantasi och barnasinnet kvar! Hos oss får du ett brett yrke där kreativitet tillhör vardagen. Som barnsjuksköterska kan du arbeta självständigt inom olika specialområden på sjukhus eller med friska barn inom barnhälsovård och skola. Vi söker främst dig som är legitimerad sjuksköterska och är anställd av Region Kalmar län men även dig som är legitimerad sjuksköterska som inte redan är anställd hos oss men som är intresserad av att vidareutbilda dig har möjlighet att söka. Som vidareutbildad sjuksköterska på barnkliniken ingår helgtjänstgöring på avdelning.
Din framtida arbetsplats
På barnkliniken finns trevliga kollegor och bra möjligheter till att utvecklas inom arbetet med vård av barn och unga. Vi har ett gott samarbete och har roligt på jobbet samtidigt som vi får vara med och göra skillnad. Barnkliniken har ett öppet klimat och vi är stolta över att kunna erbjuda en god vårdkvalité till våra patienter. Barn- och ungdomsklinikens uppdrag är att ta emot barn i åldrarna 0-18 år. Kliniken är specialiserad på somatisk vård som omfattar medicinsk utredning, behandling och omvårdnad. Uppdraget omfattar hela bredden av barnmedicinska problem samt slutenvård inom kirurgi, ortopedi, hud, ögon och öron samt i vissa fall även barn- och ungdomspsykiatri. Kliniken består av mottagning, både i Västervik och i Oskarshamn, och en vårdavdelning. Vårdavdelningen har 12 vårdplatser fördelat på sju avdelningsplatser och fem neonatalplatser. Här finns även dagsjukvård och lekterapi. Vårt mål är att alltid ha en hög medicinsk kvalitet i kombination med ett gott omhändertagande.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
