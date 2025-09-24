Utbildningsadministratör till utveckling- och utbildningsenheten
2025-09-24
Forskning, utveckling och utbildningsenheten (FoUU) har som uppdrag att stödja och samordna ett långsiktigt, systematiskt och hållbart kunskapsarbete med kvalitetsförbättringar och förnyelse, säkerställa beslutade långsiktigt, strategiska prioriteringar inom forskning, utveckling och innovation samt utbildning och lärande men även att skapa arenor för lärande.
Utvecklings- och utbildningsenheten är en professionell resurs inom Region Kronoberg som ska stå i framkant för det livslånga lärandet. Vi bidrar med pedagogisk kompetens, teoretisk och praktisk kunskap och verkar både i och utanför Region Kronoberg. Våra ledord är kvalitet, hållbarhet och gott bemötande. Vi servar såväl medarbetare i Region Kronoberg som studerande och andra samarbetspartners.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
I rollen som utbildningsadministratör kommer du att arbeta med utbildnings- och kursadministration samt ingå i vårt supportteam för lärportalen. Du ansvarar för att planera och administrera utbildningar och kurstillfällen, vilket innefattar att boka lokaler, skicka inbjudningar, hantera anmälningar, beställa fika och mat, registrera deltagare, skriva ut kursintyg samt genomföra utvärderingar och hantera beställningar. Du har löpande kontakt med föreläsare och kursledare och ser till att allt praktiskt kring utbildningarna fungerar smidigt.
Du kommer även att attestera inkommande fakturor, delta i möten och dokumentera dessa genom att skriva minnesanteckningar. I rollen ingår också att vara webbskribent för både interna och externa webbsidor, vilket kräver god förmåga att uttrycka dig i skrift.
En viktig del av arbetet är att utveckla arbetssätt, identifiera förbättringsområden och ta egna initiativ för att effektivisera samt kvalitetssäkra verksamheten.
Rollen innebär också ett delat ansvar för administrationen kring läkares specialiseringstjänstgöring (ST) och bastjänstgöring (BT). Du samarbetar nära studierektorer och utbildningsledare och fungerar som en central kontaktperson i frågor som rör planering och samordning.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ska du ha en administrativ utbildning på minst gymnasienivå samt minst två års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Du har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system.
I rollen som utbildningsadministratör hos oss ser vi att du är en person som får energi av att samarbeta, dela idéer och vara en aktiv del av teamet. Du har ett öppet och nyfiket förhållningssätt där du inte är rädd för att ta initiativ eller stå i centrum när det behövs.
Som person är du strukturerad och ansvarstagande, med förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv. Du är kommunikativ och social samt trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har lätt för att skapa goda relationer och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat.
ÖVRIGT
Vi planerar att hålla intervjuer 28 & 30 oktober.
Månadslön
