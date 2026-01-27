Utbildningsadministratör till Allmänmedicinskt utbildningscentrum
2026-01-27
Nu söker vi dig som vill arbeta som utbildningsadministratör på Allmänmedicinskt utbildningscentrum med fortbildningsansvar för distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor och dietister.
I tjänsten ingår även ansvar för stöd till ST-läkare, vårdcentralschefer, studierektorer gällande ST-utbildningsfrågor.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning.
Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC) är en utbildnings- och fortbildningsorganisation för primärvårdens personal och en del av Primärvårdscentrum. Inom AMC ryms utbildningen för specialisttjänstgöring i Allmänmedicin, Fortbildning och Utbildningsmottagning på Vårdcentralen Skäggetorp. Fortbildningsverksamheten inom AMC riktar sig till alla yrkeskategorier i primärvården.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innehåller två ansvarsområden. I fortbildningsansvaret ingår att självständigt planera, organisera, administrera och genomföra utbildningar i samverkan med primärvårdsledning och fortbildningsorganisationen på AMC.
Tjänsten innebär också ett huvudansvar för administration av ST-utbildningen i allmänmedicin i östra länsdelen, arbetet är förlagt till både Norrköping och Linköping. I de arbetsuppgifterna ska du vara ett stöd till studierektorer, vårdcentralchefer och ST-läkare gällande schemaplanering och upplägg av utbildningsprogram, du administrerar även ST-kurser. Du deltar i utvecklingsarbetet på AMC och är informationsansvarig på hemsidan gällande ST-information.
Arbetsgrupp
På AMC finns 13 medarbetare med olika professioner som arbetar tillsammans och i tät samverkan med vårdcentralsverksamheterna och primärvårdsledningen.
Om dig
Du har en utbildningsbakgrund som sjuksköterska med för primärvården relevant specialist-kompetens då AMC samverkar med LiU angående uppdragsutbildningar, samt erfarenhet av arbete i primärvården.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med kompetensutvecklingsfrågor, har erfarenhet av regionens utbildningssystem kompetensportalen. Det är även meriterande om du har erfarenhet av administration gällande specialistutbildning för läkare.
Du har goda IT-kunskaper, samt god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på både svenska och engelska. Då tjänsten innebär en del resor inom regionen krävs att du har körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Tjänsten innebär flera uppdrag vilket kräver att du har en god organisationsförmåga, flexibilitet och kan prioritera. Du behöver kunna samarbeta och skapa engagemang och delaktighet i olika arbetsgrupper. I ditt arbete behöver du ha ett tydligt serviceinriktat och professionellt förhållningssätt. Du är nyfiken och utmanas av problemlösning och kan arbeta självständigt.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Allmänmedicinskt utbildningscentrum i Östergötland Kontakt
Verksamhetschef/distriktsläkare Christina Sandell christina.sandell@regionostergotland.se 076-1121384 Jobbnummer
