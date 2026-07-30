Utbildningsadministratör
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2026-07-30
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Institutionen för socialt arbete erbjuder en samhällsvetenskaplig utbildning med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen fokuserar på förståelsen av sociala processer och på förmågan att utveckla analyser av sociala problem. Vi bedriver undervisning på grund- och avancerad nivå. Våra utbildningar leder till fil.kand. i socialt arbete, socionomexamen samt masterexamen i socialt arbete. Vi är ca 110 anställda och har ca 1200 studenter per läsår.
Mer information om oss finns på: Institutionen för socialt arbete .Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som utbildningsadministratör kommer du att arbeta med administrering av vår forskarutbildning och följa doktoranderna från rekrytering till doktorsexamen. I arbetet ingår registrering av doktorander och handläggning av deras kurser, poäng och aktivitet i Ladok samt administration i samband med disputationen. Arbetsuppgifterna innefattar också administrering av det digitala systemet för individuella studieplaner d-ISP och att beräkna doktoranders arbetstid.
Utöver handläggning av forskarutbildning ingår det administrering av forskardagar och seminarier samt resebokningar. Du kommer också att förbereda, skriva kallelser och protokoll vid professorskollegiet, handledarkollegiet samt delta på doktorandmöten. I ditt arbete kommer du att ha ett nära samarbete med institutionens studierektor för forskarutbildning och ge support och service till forskarstuderande och handledare.
Du kommer även att arbete med Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, Grundläggande utbildning i psykoterapi, Psykoterapeutprogrammet och vår Kompletteringsutbildning i socialt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta: kursetablering, bistå lärare vid antagningsprocessen, registrering av studenter, inrapportering av betyg, kursuppföljning, utlämnande av allmän handling och löpande arkivering av kandidat och mastersuppsatser. Du kommer även att tillsammans med två kollegor arbeta med tentamensförberedelser och administration i samband med institutionens examinationer. De administrativa system som du framför allt kommer arbeta i är Canvas, Ladok och Inspera. Kvalifikationer
Vi söker dig med en akademisk examen och erfarenhet av administrativt arbete inom högskolesektorn. God administrativ förmåga är ett krav liksom god vana av MS Office. Du ska också kunna kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av Stockholms universitets förekommande studieadministrativa system, som Ladok, Canvas och Inspera, är starkt meriterande. Det är även meriterande om du har ämneskunskap inom institutionens område, socialt arbete.
Du är en person som är noggrann och strukturerad. Du tycker om att ge god service och att ha många kontaktytor. I rollen är det viktigt att vara prestigelös och ha lätt för att samarbeta. Du ska också kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du trivs med att arbeta lösningsinriktat och har en förmåga att prioritera bland frågor som uppstår. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Ulrika Engström, tfn 08-674 73 90, ulrika.engstrom@socarb.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för socialt arbete (visa karta
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114 19 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för socialt arbete Kontakt
ST/OFR ST/OFR st@st.su.se 08162000 Jobbnummer
10015750