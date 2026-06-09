Utbildningsadministratör
Canea Partner Group Aktiebolag / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-09
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Vill du ha en varierad roll där du får kombinera administration och koordinering i en av Sveriges främsta utbildningsleverantörer inom projektledning, kvalitet och miljö? Då kan det här vara rollen för dig!
CANEA söker nu en utbildningsadministratör som vill spela en viktig roll i att våra utbildningar håller hög kvalitet – både praktiskt och innehållsmässigt.
Som utbildningsadministratör blir du en central del av vårt affärsområde Utbildning. Du ansvarar för att våra öppna och företagsanpassade utbildningar planeras, samordnas och följs upp på ett professionellt och strukturerat sätt.
Du kommer bland annat att ansvara du för att planera, samordna och följa upp öppna och företagsanpassade utbildningar. Rollen innefattar bland annat planering av utbildningstillfällen, bokning av utbildningslokaler, hantering av kursmaterial samt kvalitetssäkring av utbildningsmaterial tillsammans med kursägare och utbildare.
I din vardag kommer du:
Planera och schemalägga öppna utbildningstillfällen.
Samordna med utbildare och kursägare inför kurser samt säkerställa att allt är på plats inför kursstart.
Boka och koordinera utbildningslokaler i Göteborg och på andra orter.
Följa upp beläggning på utbildningar och hantera administration kopplad till kurstillfällen.
Säkerställa att kundkontakt och utbildningsrelaterad information dokumenteras i CRM-system.
Ansvara för tryck, paketering och utskick av kursmaterial.
Medverka i arbete kopplat till standarder, t.ex. ISO 9001 och ISO 14001, samt kontaktperson gentemot externa organisationer som IRCA och PMI.
Driva förbättringsarbete av vårt ledningssystem för styrning av utbildningsverksamheten.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom utbildning, kurs- eller konferensverksamhet.
Har god systemvana och känner dig bekväm med administrativa system och gärna CRM.
Är strukturerad, självgående och har förmåga att prioritera när tempot är högt.
Trivs med att arbeta både administrativt och koordinerande.
Har lätt för att samarbeta och kommunicerar tydligt och professionellt på svenska i tal och skrift.
Meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med kurs- eller utbildningsmaterial.
Kännedom om standarder som ISO 9001 och ISO 14001.
Intresse för områden som projektledning, kvalitet, miljö eller verksamhetsutveckling.
Goda kunskaper i engelska.
CANEA levererar varaktiga resultat genom att kombinera konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar.
Vi lever i en snabbt föränderlig värld där det ständigt ställs nya krav på en organisation. Vår filosofi är att ge företag och verksamheter de strategier, system, arbetssätt och den kompetens som skapar förutsättningar för framgång och säkerställer bästa resultat.
Vi jobbar tillsammans för fortsatt utveckling – av våra kunder, företaget och dig som medarbetare. För om du är väl rustad och trivs i din roll, skapar du också de bästa förutsättningarna för oss och våra kunder. Med utveckling i fokus arbetar vi för att möjliggöra en kreativ miljö för innovation oavsett om det gäller arbetssätt, våra produkter eller tjänster. Vi är prestigelösa och du uppmuntras att komma med idéer och driva dem fram till att de blir förverkligade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@canea.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Canea Partner Group Aktiebolag
(org.nr 556549-3268)
411 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Canea Jobbnummer
9955283