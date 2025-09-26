Utbildningsadministratör
2025-09-26
Utbildningsadministratör sökes till Hvilan Utbildning i Stockholm
Tjänst: Utbildningsadministratör
Omfattning: 75-100% tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning 6 månader
Tillträde: Snarast möjligt enligt överenskommelse
Arbetsplats: Stockholm

Publiceringsdatum: 2025-09-26

Om tjänsten
Bil en del av Sveriges Grönaste skola!
Vi söker en engagerad och serviceinriktad utbildningsadministratör som vill vara en viktig del av vårt team på Hvilan Utbildning. I rollen kommer du att arbeta med administrativa uppgifter kopplade till vår utbildningsverksamhet och bidra till att skapa en smidig och professionell upplevelse för våra deltagare.Dina arbetsuppgifter
Administration av utbildningar och kurser
Hantering av anmälningar och deltagarregister
Kontakt med deltagare, lärare och samarbetspartners
Schemaläggning och bokningar
Uppdatering av hemsida och informationsmaterial
Övrig administrativ support inom verksamheten
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom utbildningsområdet
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Är van vid att arbeta med olika IT-system och digitala verktyg
Har god servicekänsla och kommunikationsförmåga
Är strukturerad, noggrann och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Trivs i en miljö med både självständigt arbete och teamsamarbete
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande tjänst i en växande organisation
Möjlighet att påverka och utveckla arbetsprocesser

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till johan.orre@hvilanutb ildning.se Märk ansökan "Utbildningsadministratör".
Titta gärna in på www.hvilanutbildning.se
och ta reda på mer om oss!
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: johan.orre@hvilanutbildning.se Arbetsgivarens referens
Platschef/Utbildningsledare
Johan Orre johan.orre@hvilanutbildning.se 0729650528 Jobbnummer
9529229