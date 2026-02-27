Utbildningsadjutant till I 19 Norrbottens regemente
2026-02-27
OM TJÄNSTEN
Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Vill du bli en del av oss? Vi söker en utbildningsadjutant till Pansarbataljonen.
Om enheten
Pansarbataljonens uppgift är att utveckla förmågan att genomföra strid med bataljon och
brigadfunktioner i subarktiskt klimat. Inom ramen för detta genomför Pansarbataljonen
grundutbildning av soldater, förbandsutbildning, förbandsträning samt vidmakthåller och utvecklar bataljonens och brigadfunktioners ledningsförmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utbildningsadjutant har du dina huvudsakliga arbetsuppgifter på kompaninivå där du i första hand arbetar med administrativa uppgifter såsom resebeställningar, ersättningar och bidrag för värnpliktiga. I befattningen stöttar du kompaniet med beställningar av varor, materiel, tjänster och mat samt enklare ekonomi- och personaladministration. Som utbildningsadjutant kommer du även utföra praktiska arbetsuppgifter som att vara kommendant och/eller utgöra logistiskt stöd vid utbildningar, övningar och fältnära verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-27KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieexamen
Erfarenhet av administrativt arbete
B-körkortDina personliga egenskaper
Som utbildningsadjutant är du flexibel och har förmågan att kommunicera både internt inom
kompaniet samt externt mot individer inom och utanför enheten. Du är lyhörd och drivs av att
samarbeta och att vara serviceinriktad såväl praktiskt som administrativt för att uppnå gemensamma mål. Du skall även trivas med att jobba självständigt inom egna ansvarsområden. Vi ser även att du har en positiv inställning till fysisk träning då detta är en del av arbetsuppgifterna i Försvarsmakten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
Erfarenhet av arbete i system SAP/PRIO
Erfarenhet från tjänstgöring inom Försvarsmakten (ex. tidigare anställd som GSS/K etc.)
Militär grundutbildning eller värnplikt
Tidigare tjänstgöring i statlig myndighet
ÖVRIGT
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Lön: Individuell lönesättning
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Anställningen innebär att du kommer bli krigsplacerad.
Förmåner
3h träning/vecka under arbetstid.
1200 kr vartannat år för träningsskor mot uppvisande av kvitto.
Betald kompetensutveckling.
28, 31 eller 35 dagars betald semester beroende på ålder, men alltid minst 28 dagar.
Flexibel arbetstid kan tillämpas om verksamheten tillåter.
För information om rekryteringsprocessen, kontakta:
Sofia Lundgren, Personalgeneralist Pansarbataljonen, 0921- 34 84 84
Fackliga representanter - kontakta via FM växel 0921 - 34 80 00
Officersförbundet, Håkan Jansson och Janne Almgren
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
SACO, Björn Astermo
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-20. Din ansökan bör innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.
Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.
På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.
Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
