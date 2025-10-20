Utbildnings- och driftskoordinator Butik
Gottebiten Strömstad AB / Administratörsjobb / Strömstad Visa alla administratörsjobb i Strömstad
2025-10-20
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gottebiten Strömstad AB i Strömstad
, Tanum
, Årjäng
, Uddevalla
, Mellerud
eller i hela Sverige
Utbildnings- och driftskoordinator Butik
Vi utökar och förstärker vår organisation med en utbildnings- och driftkoordinator. Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som drivs att utveckla både personal och rutiner kan vi ha rollen för dig.
Om rollen
Som utbildnings- och driftskoordinator för butik spelar du en nyckelroll i att säkerställa att vår butiksverksamhet fungerar optimalt. Du stöttar regioncheferna i det dagliga arbetet med att utveckla och effektivisera driften, och säkerställer att nya och gamla rutiner, processer och utbildningsinsatser efterlevs och förankras i hela organisationen. Rollen är varierad och innebär breda kontaktytor med flera funktioner och nivåer inom och utom organisationen, kopplade till driften av våra 30-talet butiker.
Tjänsten innefattas av en tillsvidareanställning om 100% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, samordna och följa upp utbildningsinsatser för butikschefer och medarbetare, samt ansvara för introduktionen av nya butikschefer och säkerställa att utbildningsplaner följs.
Stödja regioncheferna i det dagliga arbetet med implementering av nya arbetssätt, rutiner, verktyg och utbildningsmaterial.
Samarbeta med HR och driftsledning för att identifiera utvecklingsbehov och genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom drift och butik.
Utforma, uppdatera och kommunicera driftrutiner, checklistor och manualer, samt säkerställa att butikernas arbetssätt är effektiva, enhetliga och följer företagets standard.
Koordinera driftrelaterade projekt, utbildningsdagar och regionmöten, samt delta i och ibland leda projekt kopplade till butiksutveckling, kvalitet och effektivitet.
Hantera administrativa uppgifter kopplade till butiksdriften, sammanställa rapporter och underlag till regionchefer och driftsledning, samt fungera som kontaktperson för butiker i frågor som rör rutiner, utbildning och drift.
Krav och kvalifikationer/Bakgrund
För att lyckas i rollen ser vi att du har en eftergymnasial utbildning relaterad till området alternativt flerårig erfarenhet av butiksdrift utifrån roller som butikschef, regionsstöd eller utbildningsansvarig. Vi söker dig som har god pedagogisk förmåga och det är meriterande med erfarenhet av att skapa och genomföra utbildningar, särskilt inom butik eller drift. Du har en stark administrativ och organisatorisk förmåga, och trivs med att strukturera och driva arbetet framåt. Du är van vid att arbeta med digitala verktyg, såsom Office 365, och har lätt för att sätta dig in i nya system. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva processer med hög grad av ansvarstagande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Hos oss får du
Detta är en utvecklande och betydelsefull roll där du får möjlighet att påverka butikernas drift och utveckling av medarbetarna i hela organisationen. Du arbetar i en dynamisk miljö med högt tempo och nära samarbete med regionchefer, butikschefer och centrala funktioner, där du bidrar till att skapa struktur, kvalitet och långsiktig framgång.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av engagemang, samarbete och utveckling, där du blir en del av en växande koncern med höga ambitioner. Rollen ger goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling, och du får vara med och driva förbättringsarbete inom drift, utbildning och butikskompetens. Som en del av rekryteringsprocessen för denna tjänst kommer det att ingå ett alkohol- och drogtest samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Detta görs för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö, i linje med våra interna rutiner
Som medarbetare hos oss omfattas du av förmåner såsom friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och tjänstepension - för att du ska må bra och trivas både på och utanför arbetet Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gottebiten Strömstad AB
(org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB Kontakt
Marica Adolfsson marica.adolfsson@orvelin.se Jobbnummer
9564043