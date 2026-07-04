Utbildas i systemsäkerhet | Umeå | Experis Academy
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2026-07-04
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Vill du ta nästa steg och arbeta med avancerade system i en högteknologisk miljö inom försvarsindustrin? Genom Experis Academy får du möjlighet att utbilda dig inom systemsäkerhet. Utbildningen startar i november och genomförs på plats i Umeå. Efter avslutad utbildning följer en 12 månaders specialiseringsperiod hos vår samarbetspartner i Umeå, där du får utvecklas vidare och använda dina kunskaper i praktiken.
Var med och jobba för en säkrare värld!
Vill du vara med och bidra till tryggare samhällen och en säkrare, mer hållbar och rättvis värld? Här får du vara med och påverka! Som systemsäkerhetsingenjör (System Safety) kommer du ingå i ett team som strävar mot ett gemensamt mål: att skapa en värld där trygghet är en självklarhet. Du får vara en del av något större och varje dag kommer du tillsammans med kollegor bidra till att forma säkerheten och tryggheten för människor över hela världen.
Steg 1 - Utbildning: Experis Academys utbildning inom systemsäkerhet
Experis Academy och vår samarbetspartner erbjuder dig ett arbete som inleds med en intensivutbildning inom områden för systemsäkerhet och därefter konsultuppdrag och specialisering inom detta i Umeå.
Experis Academy är en del av konsultbolaget Experis. Våra utbildningsprogram har vuxit och utvecklats i hela Europa genom åren. Vi arbetar mycket med coachning för att ge våra anställda möjlighet att komplettera sina tekniska färdigheter med andra mjuka egenskaper. Anställningen inleds med en intensivutbildning som bedrivs av Experis Academy. Efter genomförd utbildning kommer samtliga anställda deltagare påbörja arbete som konsulter hos vår samarbetspartner inom försvarsindustrin, det vi nedan kallar för specialiseringsperiod.
Fördelar med Experis Academy:
Lön, kompetensutveckling, trygg anställning och handledning: Under utbildningsperioden och tiden som konsult på ditt specialiseringsuppdrag får du ersättning och professionell handledning.
Specialiseringsperiod: Efter utbildningen väntar en specialiseringsperiod om 12 månader hos vår samarbetspartner, där du fördjupar och applicerar dina nyvunna färdigheter i praktiskt arbete.
Steg 2 - Specialiseringsperiod: Rollen som systemsäkerhetsingenjör
Som systemsäkerhetsingenjör kommer ditt primära ansvar vara att säkra att tekniska system är godkända i enlighet med standarder. Du kommer jobba tätt tillsammans med kollegor och projektgrupper, där ni gemensamt jobbat mot att utveckla och underhålla vår samarbetspartners portfölj av produkter. Bland annat kommer du få möjlighet att samarbeta över flera discipliner, så som mekanik, elektronik, inköp och produktion, något som ger dig ett brett nätverk.
Din roll sträcker sig bortom att bara identifiera risker; du kommer att vara ansvarig för att analysera och minimera systemrisker för att förebygga potentiella olyckor som kan innebära skada på människor, egendom eller miljön. Dessa analyser omfattar hela systemets livscykel, vilket innebär att du kommer att arbeta med hårdvara, mjukvara och interaktionen med användare och andra externa system. Detta gör också att du kommer att grotta ned dig i analyser, riskanalyser, dokumentation, kvalitetssäkring och utveckling. Här får du möjlighet att landa, utvecklas och bli experten inom området.
Vem kan ansöka?
För oss är du som person det allra viktigaste. Ditt driv, din motivation och din vilja att lära väger tyngre än exakt vilken erfarenhet du har i dag. Vi söker dig som är noggrann och analytisk, och som samtidigt har förmågan att se helheten i komplexa system. Du är nyfiken, initiativtagande och bekväm med att driva ditt eget arbete framåt, både självständigt och tillsammans med andra. Du trivs i en roll där struktur, metodik och dokumentation är centrala delar av vardagen och där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus.
Du har ett genuint intresse för teknik och vill förstå hur system fungerar - inte bara vad de gör, utan varför.
Vi tror att du är någon som:
Är detaljorienterad och samtidigt har ett tydligt helhetsperspektiv.
Arbetar systematiskt och strukturerat med processer, analyser och dokumentation.
Är nyfiken, självgående och ansvarstagande.
Har lätt för att samarbeta och dela kunskap med kollegor.
Vill förstå tekniska system på djupet och inte räds komplexitet.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vi tror också att du har med dig något eller flera av följande:
Högre utbildning, gärna inom teknik, mekanik, elektronik eller mjukvara.
Tidigare erfarenhet av arbete som ingenjör eller i systemnära tekniska roller.
Erfarenhet eller exponering mot system, systemsäkerhet eller liknande områden.
Vana att arbeta med dokumentation, analyser och strukturerade arbetssätt.
Erfarenhet från produktion och/eller industri.
Intresse för systemarkitektur, konstruktion och bakomliggande tekniska lösningar.
Praktisk information
Utbildningsstart: November 2026.
Utbildnings- och specialiseringsort: Umeå.
Arbetstid: Heltid
Uppdraget förutsätter att du genomgår och godkänns enligt de gällande säkerhetsbestämmelserna.
Sista dag att skicka in ansökan: 3 augusti 2026. Urval sker löpande, därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men du är välkommen att kontakta rekryteringsansvarig på academy@se.experis.com
om du har några frågor.
Välkommen till Experis Academy! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Vasagatan 6 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Dara Tysani dara.tysani@se.experis.com Jobbnummer
9992570