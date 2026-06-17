Utbildas i systemsäkerhet | BAE Systems | Örnsköldsvik
Experis AB / Civilingenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla civilingenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-17
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, Nordmaling
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eller i hela Sverige
Har du intresse för teknik, mekanik, elektronik, hårdvara eller mjukvara och tycker om att djupdyka i detaljer? Tycker du att system och säkerhet är en spännande kombination? I samarbete med BAE Systems Hägglunds genomför Experis Academy ett skräddarsytt program där du blir anställd från dag ett och får möjlighet att bli riktigt duktig inom ditt specialistområde - systemsäkerhet!
Genom Experis Academy erbjuder vi en betald utbildning inom systemsäkerhet, följt av en 12 månader lång specialiseringsperiod hos BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Programmet startar i november och ger dig chansen att arbeta med avancerade försvars- och säkerhetssystem som gör verklig skillnad.
Varför systemsäkerhet?
Systemsäkerhet är ett område som växer snabbt i takt med att tekniska system blir mer komplexa och kraven på säkerhet och tillförlitlighet ökar. Som systemsäkerhetsingenjör arbetar du med att säkerställa att system fungerar som de ska - under alla förhållanden och genom hela sin livscykel.
Det är en roll som passar dig som är analytisk, strukturerad och nyfiken på hur teknik hänger ihop. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av systemsäkerhet - utbildningen ger dig allt du behöver för att lyckas.
Steg 1 - Betald utbildning via Experis Academy
Programmet inleds med en intensivutbildning inom systemsäkerhet, framtagen tillsammans med BAE Systems Hägglunds. Under utbildningen får du:
Grundläggande och fördjupad kunskap om systemsäkerhet
Introduktion till standarder, regelverk och metoder
Träning i riskanalys, kravhantering och verifiering
Coachning och stöd för att utveckla både tekniska och mjuka färdigheter
Utbildningen bedrivs på plats i Örnsköldsvik och genomförs av Experis Academy, som under många år utbildat tekniska konsulter i hela Europa. Du är anställd av Experis från dag ett och får lön under hela utbildningsperioden.
Steg 2 - Specialiseringsperiod hos BAE Systems Hägglunds
Efter utbildningen följer en 12 månader lång specialiseringsperiod där du arbetar som konsult hos BAE Systems Hägglunds. Här får du omsätta dina nya kunskaper i praktiken och bli en del av ett erfaret team som arbetar med avancerade system inom bland annat fordon och försvarsteknik.
Som systemsäkerhetsingenjör kommer du att:
Identifiera, analysera och hantera risker i tekniska system
Arbeta med kravställning, verifiering och dokumentation
Delta i projektmöten och tekniska forum
Samarbeta med konstruktörer, systemingenjörer och projektledare
Säkerställa att system uppfyller lagar, standarder och Försvarsmaktens krav
Följa systemets hela livscykel - från koncept till leverans och service
Rollen kombinerar teknik, analys, kommunikation och ansvar. Du får en bred förståelse för hur komplexa system byggs upp och fungerar, och du blir en viktig del av arbetet med att skapa säkra och robusta lösningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och gärna en utbildning eller erfarenhet inom exempelvis:
Mekanik
Elektronik
Mekatronik
Produktion
Mjukvara
Systemteknik
Det viktigaste är att du är nyfiken, noggrann och vill förstå hur system fungerar på djupet. Du trivs med att arbeta strukturerat, analysera information och dokumentera ditt arbete. Du är ansvarstagande, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
Genom Experis Academy och BAE Systems Hägglunds får du:
Betald utbildning inom systemsäkerhet
Lön och trygg anställning under hela programmet
Handledning och coachning
En 12 månader lång specialiseringsperiod
Möjlighet att arbeta i en samhällsviktig och högteknologisk miljö
Erfarenhet från ett av Sveriges mest innovativa företag inom försvarsindustrin
Det här är en unik chans att bygga en karriär inom ett område som är både tekniskt utmanande och meningsfullt.
Praktisk information
Start: 2 November 2026
Plats: Örnsköldsvik
Arbetstid: Heltid
Säkerhetsprövning: Krävs för uppdraget
Sista dag att ansöka är 31 juli 2026
Urval: Sker löpande
Ansök via annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e‐post, men frågor kan skickas till academy@se.experis.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Centralesplanaden 20B (visa karta
)
892 32 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Dara Tysani dara.tysani@se.experis.com Jobbnummer
9969022