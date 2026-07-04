Utbildas i flygsäkerhet | Göteborg | Experis Academy
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2026-07-04
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Har du en flygteknisk bakgrund och gillar att fördjupa dig i detaljer? Tycker du att kombinationen av flyg, system och säkerhet är spännande? Genom Experis Academy får du möjlighet att bli anställd från dag ett och utvecklas till specialist inom flygsäkerhet via ett skräddarsytt utbildningsprogram i samarbete med en ledande högteknologisk aktör inom försvarsindustrin.
Har du ett intresse för hur tekniska system hänger ihop, gillar struktur och vill arbeta med ansvar, analys och kvalitet i en högteknologisk miljö? Nu har du möjlighet att ta nästa steg i din karriär och utvecklas inom flygsäkerhet, ett område där noggrannhet, helhetsperspektiv och teknisk förståelse är avgörande.
Genom Experis Academy får du en betald utbildning med start i november, följt av en 12 månader lång specialiseringsperiod hos vår samarbetspartner inom försvarsindustrin i Göteborg. Här får du arbeta med avancerade system som bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle.
Var med och bidra till en säkrare värld
Som flygsäkerhetsingenjör blir du en del av ett team som arbetar för att säkerställa att tekniska system uppfyller högt ställda krav på säkerhet, funktion och tillförlitlighet. Du får vara med och påverka utvecklingen av system som skyddar människor, egendom och miljö - och bidra till att skapa trygghet i en värld där säkerhet aldrig kan tas för given.
Steg 1 - Betald utbildning via Experis Academy
Programmet inleds med en intensivutbildning inom flygsäkerhet. Utbildningen genomförs på plats i Göteborg och ger dig:
Grundläggande och fördjupad kunskap om flygsäkerhet
Introduktion till regelverk, standarder och certifieringsprocesser
Träning i riskanalys, kravhantering och säkerhetsbevisning
Coachning och stöd för att utveckla både tekniska och mjuka färdigheter
Experis Academy är en del av Experis och ManpowerGroup, och våra utbildningsprogram har utvecklats i hela Europa. Du är anställd från dag ett och får lön under hela utbildningsperioden.
Fördelar med Experis Academy:
Trygg anställning och lön under utbildning och specialisering
Professionell handledning och coachning
Erfarna lärare med bakgrund från både industri och akademi
Möjlighet att bygga en långsiktig karriär inom ett växande specialistområde
Steg 2 - Specialiseringsperiod hos vår samarbetspartner
Efter utbildningen följer en 12 månader lång specialiseringsperiod där du arbetar som konsult hos vår partner inom försvarsindustrin. Här får du omsätta dina kunskaper i praktiken och utvecklas i rollen som flygsäkerhetsingenjör.
Som flygsäkerhetsingenjör arbetar du med att:
Genomföra och driva riskanalyser
Ta fram och granska säkerhetsargumentation och evidens
Säkerställa spårbarhet mellan krav, design och verifiering
Arbeta med dokumentation kopplad till flygsäkerhetsbevisning och certifiering
Delta i tekniska forum och samarbeta med experter inom flera discipliner
Kvalitetssäkra system ur ett flygsäkerhetsperspektiv
Du följer systemets hela livscykel - från tidiga koncept och design, via verifiering och validering, till slutligt godkännande. Rollen är analytisk, strukturerad och tekniskt bred, och du får möjlighet att utvecklas till specialist inom ett område där din insats gör direkt skillnad.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och vill förstå hur system fungerar på djupet. Din motivation, nyfikenhet och vilja att lära är viktigare än exakt vilken erfarenhet du har idag.
Du är en person som:
Är noggrann, analytisk och strukturerad
Har lätt för att se både detaljer och helhet
Trivs med dokumentation, metodik och processer
Är självgående, ansvarstagande och initiativrik
Samarbetar väl och delar gärna kunskap
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande erfarenheter (ej krav):
Flygteknisk bakgrund eller erfarenhet från flygindustrin
Erfarenhet av systemsäkerhet, systemarbete eller tekniska analyser
Erfarenhet från produktion, industri eller tekniska projekt
Intresse för systemarkitektur, konstruktion eller tekniska lösningar
Praktisk information
Start: November 2026
Plats: Göteborg
Arbetstid: Heltid
Säkerhetsprövning: Krävs för uppdraget
Sista dag att ansöka är 3 augusti 2026
Urval: Sker löpande
Ansök via annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e‐post, men frågor kan skickas till academy@se.experis.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Dara Tysani dara.tysani@se.experis.com Jobbnummer
9992572