Utbildare till Kompetenslyft i äldreomsorgen
På uppdrag av Skolverket genomför Merit AB ett kompetenslyft för personal inom äldreomsorgen. Insatsen vänder sig till vård- och omsorgspersonal, språkombud och deras chefer. Syftet är att stärka kommunikationen i mötet med vårdtagare, anhöriga och kollegor - och att öka kunskapen om äldreomsorgens uppdrag, värdegrund och kvalitetssäkrade arbetssätt.
Vill du vara med och bidra till en mer språkutvecklande och inkluderande äldreomsorg? Som utbildare blir din uppgift att undervisa i yrkesinriktad svenska med teman som omsorgens uppdrag, bemötande och etik, interkulturell kommunikation, samverkan i arbetslaget, dokumentation och digitala verktyg. Du kommer även att arbeta med att etablera kontakter med kommuner, vårdgivare och verksamhetschefer för att marknadsföra kompetenslyftet.
Vi söker dig som
har erfarenhet av att utbilda inom svenska som andraspråk, gärna med yrkesinriktning
är van vid att anpassa undervisning efter deltagarnas behov och språknivå
har god kännedom om äldreomsorgen och dess uppdrag
har hög digital kompetens och vana vid lärplattformar
har du dessutom erfarenhet av vuxenpedagogik, handledning eller språkombudsarbete är det ett stort plus!
Är du mitt i dina universitetsstudier eller arbetar redan deltid? Ingen fara - vi är öppna för olika tjänstgöringsgrader.
