Utbildare inom verksamhets- och strategiutveckling

Ecareer AB / Pedagogjobb / Jönköping
2026-04-09


Vi söker en erfaren utbildare för ett uppdrag riktat mot ägarledda bolag i utveckling.
Uppdraget omfattar två separata dagsföreläsningar med fokus på:

Ägarskifte: hur företag kan hantera övergångar mellan ägare på ett strukturerat och hållbart sätt, med tydlig rollfördelning och strategisk riktning

Ledningsgruppsarbete: hur ledningsgrupper kan arbeta mer effektivt, skapa samsyn och omsätta strategi till konkret handling

Målgruppen består av små och medelstora företag i tillväxt eller förändring, där behovet av struktur, tydlighet och ett välfungerande samspel mellan ägare och företagsledning (t.ex. VD och ledningsgrupp) är avgörande.
Om uppdraget
Genomföra två dagsföreläsningar/workshops

Arbeta med interaktiva inslag och dialog med deltagarna

Anpassa innehåll utifrån målgruppens behov och mognad

Vi söker dig som
har gedigen erfarenhet av att utbilda eller facilitera inom verksamhets- och strategiutveckling

har praktisk erfarenhet av arbete med ägarledda bolag, ledningsgrupper eller liknande kontexter

kan kombinera strategiska perspektiv med konkreta verktyg och metoder

skapar engagemang och interaktion samt anpassar innehållet efter målgruppens behov

Meriterande
erfarenhet av ägarskiften eller generationsväxlingar

erfarenhet av förändringsarbete i växande bolag

Övrig information
Föreläsningarna ska vara interaktiva och ge deltagarna direkt tillämpbar kunskap som stärker deras förmåga att leda och utveckla sina verksamheter.
Skicka din ansökan med:
CV

kort beskrivning av relevanta uppdrag

eventuell beskrivning av upplägg eller metodik

