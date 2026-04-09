Utbildare inom verksamhets- och strategiutveckling
2026-04-09
Vi söker en erfaren utbildare för ett uppdrag riktat mot ägarledda bolag i utveckling.
Uppdraget omfattar två separata dagsföreläsningar med fokus på:
Ägarskifte: hur företag kan hantera övergångar mellan ägare på ett strukturerat och hållbart sätt, med tydlig rollfördelning och strategisk riktning
Ledningsgruppsarbete: hur ledningsgrupper kan arbeta mer effektivt, skapa samsyn och omsätta strategi till konkret handling
Målgruppen består av små och medelstora företag i tillväxt eller förändring, där behovet av struktur, tydlighet och ett välfungerande samspel mellan ägare och företagsledning (t.ex. VD och ledningsgrupp) är avgörande.
Om uppdraget
Genomföra två dagsföreläsningar/workshops
Arbeta med interaktiva inslag och dialog med deltagarna
Anpassa innehåll utifrån målgruppens behov och mognad
Vi söker dig som
har gedigen erfarenhet av att utbilda eller facilitera inom verksamhets- och strategiutveckling
har praktisk erfarenhet av arbete med ägarledda bolag, ledningsgrupper eller liknande kontexter
kan kombinera strategiska perspektiv med konkreta verktyg och metoder
skapar engagemang och interaktion samt anpassar innehållet efter målgruppens behov
Meriterande
erfarenhet av ägarskiften eller generationsväxlingar
erfarenhet av förändringsarbete i växande bolag
Föreläsningarna ska vara interaktiva och ge deltagarna direkt tillämpbar kunskap som stärker deras förmåga att leda och utveckla sina verksamheter.
Skicka din ansökan med:
CV
kort beskrivning av relevanta uppdrag
eventuell beskrivning av upplägg eller metodik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivare Ecareer AB
