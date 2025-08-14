Utbildare inom svetsteknik
YrkesAkademin AB / Pedagogjobb / Helsingborg Visa alla pedagogjobb i Helsingborg
2025-08-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos YrkesAkademin AB i Helsingborg
, Lund
, Höör
, Malmö
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en utbildare till vår industriutbildning i Helsingborg med inriktning svets!
Har du flerårig erfarenhet av svetsning och vill jobba med människor? Är du bra på att lära ut och vill dela med dig av dina erfarenheter? Tycker du om att göra skillnad på riktigt?
I Helsingborg bedriver vi arbetsmarknadsutbildning för vuxna och vi söker dig som har erfarenhet och utbildning inom Svets. Hos oss spelar du och dina medarbetare en viktig roll i att utbilda deltagarna att få den kompetens som behövs för att komma in på arbetsmarknaden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att teoretiskt och praktisk utbilda inom svets, du ansvarar även för att planera och förbereda lektion och att vidareutveckla det kursmaterialet så att innehållet är aktuellt. I tjänsten som Utbildare ingår även att hitta praktikplatser (APL) till deltagarna hos lokala företag i branschen.Publiceringsdatum2025-08-14Profil
• Flerårig erfarenhet av industriarbete inom svetsning
• IWS-certifikat
• Intresse/erfarenhet av att lära ut/pedagogisk förmåga
• Körkort
Meriterande:
• Kunskap av CNC
• Erfarenhet av ritningsläsning, gasskärning med acetylen/oxygen
• Erfarenhet av svetsarbete i metoderna TIG, MMA och MIG/MAG
• Svetsarprövningsintyg ISO 9606-1 i metoderna MMA, TIG och MIG/MAG
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och är på heltid, dvs. 40 timmar i veckan.
Då urval och intervjuer sker löpande önskar vi din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor är du välkommen att kontakta Tommie Eriksson, mejl: Tommie.eriksson@ya.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YrkesAkademin AB
(org.nr 556346-6233) Jobbnummer
9458923