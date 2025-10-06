Utbildare inom IT säkerhet till Edugrade
Edugrade söker nu en engagerad utbildare inom cybersäkerhet till yrkeshögskoleutbildningen Cybersäkerhetstekniker. Rollen passar dig som har minst 2 års erfarenhet inom IT-säkerhet och som vill dela med dig av kunskaper för att bidra till framtidens cybersäkerhetsspecialister. Utbildningen kombinerar klassrumsundervisning på någon av Edugrades studieorter: Hudiksvall, Gävle, Örnsköldsvik, med digital närvaro via Teams. Undervisningen bedrivs 2-3 dagar i veckan och kombineras med självstudier.
Edugrade är en del av Hexatronic Group, en koncern som skapar hållbara nätverk över hela världen och erbjuder ledande och högklassiga fiberlösningar för alla tänkbara användningsområden. Edugrade har ett starkt engagemang för att utrusta människor med relevanta färdigheter inom olika branscher. Genom olika utbildningsformer är de dedikerade till att förbereda elever, deltagare och studenter för ett framgångsrikt yrkesliv.
Detta är en direktrekrytering och vi på Cleverex Bemanning är en rekryteringspartner till Edugrade. Du kommer att bli direktanställd hos Edugrade.
Du erbjuds
• En viktig roll där teknik och lärande möts
• Möjlighet att påverka kursinnehåll och pedagogik
• Arbete i ett dedikerat team med stort engagemang för kvalitetDina arbetsuppgifter
• Undervisa inom nätverkssäkerhet, molnsäkerhet, penetrationstestning och sårbarhetshantering
• Introducera regelverk och standarder
• Leda föreläsningar, handleda laborationer och projektarbeten
• Handleda och inspirera studerande, både på plats och digitalt
• Bedöma studentarbeten och bidra till utbildningens kvalitet och utveckling
• Samarbeta med branschrepresentanter och bidra till LIA-planeringProfil
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet eller har tidigare erfarenhet av att jobba som utbildare inom området
• Praktisk erfarenhet av t.ex. intrångsdetektering, säkerhetsanalys, brandväggar och penetrationstestning
• Grundläggande kunskaper om cybersäkerhetsstandarder och regelverk
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Pedagogisk förmåga och vana att kommunicera komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt
Rollen passar en lösningsorienterad och kommunikativ person som trivs i en lärandemiljö. Det är viktigt att ha ett genuint intresse för teknik, säkerhet och människor. Edugrade samarbetar tätt med näringslivet för att erbjuda utbildningar som speglar arbetsmarknadens behov. De värdesätter engagemang, kvalitet och ett hållbart lärande - och ser varje utbildare som en nyckelperson i att bygga framtidens kompetens inom cybersäkerhet.Övrig information
.Om företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Ersättning
