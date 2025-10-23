Utbildare inom fiberteknik till Edugrade
Var med och påverka kompetensen på arbetsmarknaden! Vi hjälper nu Edugrade att hitta en utbildare inom fiberteknik. Rollen innebär att utbilda inom allt från grundläggande arbetsmarknadsutbildningar till avancerade kurser för myndigheter och företag. Utöver utbildning får du som utbildare en central roll i att utveckla och modernisera kursutbudet, från klassrumsundervisning till digitala lösningar och videokurser. Här finns stora möjligheter att bidra till en förändringsresa där utbildningarna blir mer flexibla, kundanpassade och framtidssäkrade.
Edugrade är en del av Hexatronic Group, en koncern som skapar hållbara nätverk över hela världen och erbjuder ledande och högklassiga fiberlösningar för alla tänkbara användningsområden. Edugrade har ett starkt engagemang för att utrusta människor med relevanta färdigheter inom olika branscher. Genom olika utbildningsformer är de dedikerade till att förbereda elever, deltagare och studenter för ett framgångsrikt yrkesliv.
Detta är en direktrekrytering och vi på Cleverex Bemanning är en rekryteringspartner till Edugrade. Du kommer att bli direktanställd hos Edugrade.
Du erbjuds
• En viktig roll där teknik och lärande möts
• Möjlighet att påverka kursinnehåll och digitalisering av utbildning
• Arbete i ett dedikerat team med stort engagemang för kvalitetDina arbetsuppgifter
Som utbildare inom fiberteknik ansvarar du för att:
• Genomföra utbildningar inom befintligt kursutbud för yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildning och uppdragsutbildning.
• Utveckla nya kursupplägg, digitala moment och videobaserat utbildningsmaterial.
• Skapa och genomföra kundanpassade utbildningar för både nya och erfarna fibertekniker.
• Bidra till att uppdatera Edugrades kursutbud genom kursutveckling, kvalitetssäkring och uppdatering av innehåll.
Utbildningarna varierar i längd och riktar sig till deltagare med olika förkunskaper, från nybörjare som ska ta sina första steg i yrket till erfarna tekniker som behöver vidareutbildning eller fördjupning.Profil
För att lyckas i rollen krävs en kombination av yrkesteknisk kompetens och pedagogisk förmåga.Kvalifikationer
• Flera års erfarenhet (minst 3-4 år) av praktiskt fibertekniskt arbete
• Djup kunskap inom installationsteknik, mätteknik, förläggning och blåsteknik
• God administrativ förmåga och intresse av att arbeta med kursutveckling
• Obehindrad svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort
Meriterande:
• Certifierad Fibertekniker (CFT) enligt Robust Fiber
• Erfarenhet av projektering, projektledning eller installation av fastighetsnät
• Erfarenhet av att utveckla och genomföra videokurser eller digitala utbildningar
• Yrkeshögskoleexamen inom tele- eller elteknik
• Introducera eller handleda nya medarbetare eller kollegor
Vi värderar dina personliga egenskaper och kompetenser. Vi söker dig som har en mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Du har den sociala förmågan och är en person gillar att arbeta med människor! Övrig information
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm eller Malmö, tjänsten innefattar resor.
Start: så snart som möjligt
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex Bemanning och vi ber att alla frågor rörande tjänsten ställs direkt till Gabriella.saume@cleverex.se
.Om företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Ersättning
