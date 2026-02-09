Utbildare inom Byggingenjör - Produktion
2026-02-09
Plats: Göteborg Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom byggproduktion och byggingenjörsområdet. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen och vill utbilda framtidens arbetsledare och byggingenjörer.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom byggproduktion, byggteknik och anläggning. Utbildningen kombinerar teori, praktiska moment och projekt som speglar branschens verkliga arbetssätt. Målet är att ge studenterna en stark helhetsförståelse för byggprocessen från planering till färdig produktion.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa i bygg- och anläggningsteknik
Förmedla kunskaper i byggproduktion, arbetsledning och planering
Introducera digitalt byggande och digital dokumentation
Undervisa i ekonomi, kalkyl och arbetsplatsens ekonomistyrning
Förklara entreprenadjuridik, KMA-arbete och branschstandarder
Handleda projekt, LIA-studenter och examensarbeten
Samverka med branschen för att säkerställa relevans och kvalitet
Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterialKvalifikationer
Erfarenhet inom byggproduktion, arbetsledning eller anläggning
God kompetens inom byggteknik och konstruktion
Kunskap om digitalt byggande och dokumentation är meriterande
Förståelse för ekonomi, kalkyl och projektstyrning
Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av ledarskap inom byggproduktion
Erfarenhet av KMA-arbete eller entreprenadjuridik
Erfarenhet som handledare eller instruktör
Erfarenhet av projektledning i bygg- eller anläggningsprojekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till distansinslag där det är möjligt
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att bidra till framtidens kompetens inom byggproduktion
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
