Utbildare inom Byggingenjör - Produktion

TeknikAkademin Norden AB / Byggjobb / Göteborg
2026-02-09


Utbildare inom Byggingenjör - Produktion
Plats: Göteborg Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom byggproduktion och byggingenjörsområdet. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen och vill utbilda framtidens arbetsledare och byggingenjörer.

Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom byggproduktion, byggteknik och anläggning. Utbildningen kombinerar teori, praktiska moment och projekt som speglar branschens verkliga arbetssätt. Målet är att ge studenterna en stark helhetsförståelse för byggprocessen från planering till färdig produktion.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Undervisa i bygg- och anläggningsteknik

Förmedla kunskaper i byggproduktion, arbetsledning och planering

Introducera digitalt byggande och digital dokumentation

Undervisa i ekonomi, kalkyl och arbetsplatsens ekonomistyrning

Förklara entreprenadjuridik, KMA-arbete och branschstandarder

Handleda projekt, LIA-studenter och examensarbeten

Samverka med branschen för att säkerställa relevans och kvalitet

Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterial

Kvalifikationer
Erfarenhet inom byggproduktion, arbetsledning eller anläggning

God kompetens inom byggteknik och konstruktion

Kunskap om digitalt byggande och dokumentation är meriterande

Förståelse för ekonomi, kalkyl och projektstyrning

Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet av ledarskap inom byggproduktion

Erfarenhet av KMA-arbete eller entreprenadjuridik

Erfarenhet som handledare eller instruktör

Erfarenhet av projektledning i bygg- eller anläggningsprojekt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till distansinslag där det är möjligt

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att bidra till framtidens kompetens inom byggproduktion

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191504-1830374".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9729881

