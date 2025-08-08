Utbildare i C# på yrkeshögskola
2025-08-08
Är du pedagogiskt lagd, har goda kunskaper i C# med bakgrund från spelbranshcen samt intresserad av att dela med dig av dina yrkeserfarenheter? Då kan du vara den vi söker!
Om Grit Academy
Grit Games är en yrkeshögskola belägen i centrala Malmö där vi sätter kunskap och beteende i fokus! Hos oss ges du chansen att vara påverka dina arbetsuppgifter samtidigt som du är med och skapar en skola utöver det vanliga!
Om rollen
Som vår utbildare inom C# får du en roll för kursen/kurserna. Tjänsten är på deltid och kan med fördel kombineras med andra uppdrag.
Arbetet utgörs främst av just undervisning men även administrativa uppgifter i form av bl.a. planering och schemaläggning kan förekomma. På Grit Games har vi korta beslutsvägar och du ges själva möjlighet att utforma utbildningens upplägg utifrån dina idéer!
Som skola är vårt mål att erbjuda utbildningar utöver det vanliga. Därför söker vi nu dig med yrkeserfarenhet, pedagogisk förmåga och engagemang.
Om tjänsten
Deltidstjänst med placering i centrala Malmö.
Uppdraget går även att faktureras om så önskas.
Goda möjligheter till mer arbete.
Tidigare erfarenheter:
• Dokumenterad kunskap inom IT/webbutveckling/spelbranschen
• Gärna erfarenhet av att hålla i undervisning och/eller föreläsningar
• Flytande svenska, både skriftligt och muntligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
