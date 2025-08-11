Utbildare CNC- och maskinbearbetning
2025-08-11
Vill du forma framtidens CNC-operatörer? Bli lärare i maskinbearbetning!
Har du lång erfarenhet av CNC och skärande bearbetning? Vill du använda dina kunskaper för att utbilda andra och se dem växa in i yrket? Vi söker nu en praktiskt erfaren CNC-tekniker eller maskinoperatör som vill bli lärare.
Om tjänsten Som lärare inom CNC och maskinbearbetning undervisar du blivande operatörer och tekniker i både teori och praktik. Du kommer att arbeta med ämnen som ritningsläsning, CAM/CNC-programmering, verktygslära, mätteknik och produktionsteknik - och förbereda studenterna för industrins krav.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av arbete inom CNC, verkstadsteknik eller maskinbearbetning
Kan programmera och ställa CNC-maskiner (t.ex. Fanuc, Heidenhain, Siemens)
Är van vid att tolka ritningar, arbeta med mätutrustning och förstå produktionens flöde
Är pedagogisk, tydlig och gillar att handleda andra
Gärna har erfarenhet av utbildning, men det är inget krav
Vi erbjuder:
En meningsfull roll där din praktiska kunskap får nytt liv
Pedagogiskt stöd och utbildning i lärarrollen
Möjlighet att arbeta heltid, deltid eller som konsult
Tillgång till moderna maskiner och utbildningsmiljöer
Gör skillnad med din yrkeserfarenhet - utbilda nästa generation i ett av industrins viktigaste yrken.
Tjänsten är konsultuppdrag, som senare kan gå över till heltid/deltid tjänst
TeknikAkademin Norden AB
Fabian Mellberg fabian.mellberg@teknikakademin.se
