Utbildare CNC- och maskinbearbetning

TeknikAkademin Norden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås
2025-08-11


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Västerås, Växjö eller i hela Sverige

Vill du forma framtidens CNC-operatörer? Bli lärare i maskinbearbetning!
Har du lång erfarenhet av CNC och skärande bearbetning? Vill du använda dina kunskaper för att utbilda andra och se dem växa in i yrket? Vi söker nu en praktiskt erfaren CNC-tekniker eller maskinoperatör som vill bli lärare.
Om tjänsten Som lärare inom CNC och maskinbearbetning undervisar du blivande operatörer och tekniker i både teori och praktik. Du kommer att arbeta med ämnen som ritningsläsning, CAM/CNC-programmering, verktygslära, mätteknik och produktionsteknik - och förbereda studenterna för industrins krav.
Vi söker dig som:

Har flerårig erfarenhet av arbete inom CNC, verkstadsteknik eller maskinbearbetning


Kan programmera och ställa CNC-maskiner (t.ex. Fanuc, Heidenhain, Siemens)


Är van vid att tolka ritningar, arbeta med mätutrustning och förstå produktionens flöde


Är pedagogisk, tydlig och gillar att handleda andra


Gärna har erfarenhet av utbildning, men det är inget krav


Vi erbjuder:

En meningsfull roll där din praktiska kunskap får nytt liv


Pedagogiskt stöd och utbildning i lärarrollen


Möjlighet att arbeta heltid, deltid eller som konsult


Tillgång till moderna maskiner och utbildningsmiljöer


Gör skillnad med din yrkeserfarenhet - utbilda nästa generation i ett av industrins viktigaste yrken.
Tjänsten är konsultuppdrag, som senare kan gå över till heltid/deltid tjänst

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), http://example.com

Kontakt
Fabian Mellberg
fabian.mellberg@teknikakademin.se
0768759464

Jobbnummer
9453657

Prenumerera på jobb från TeknikAkademin Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TeknikAkademin Norden AB: