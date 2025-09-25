Utbildare CE till vår kommunala yrkesförarutbildning
Utbildare CE till YrkesAkademin i Kalmar
YrkesAkademin i Kalmar är en del av en av Sveriges ledande utbildningsaktörer. Vi utbildar yrkesförare för lastbil och buss inom vårt segment för kommunal vuxenutbildning och bedriver arbetsmarknadsutbildningar inom flera branscher. Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens yrkesförare inom behörigheten CE.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Som utbildare CE ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i moment kopplade till tung lastbil med släp (CE). Du säkerställer hög kvalitet i både teori och praktik och bidrar till att våra elever når målen och blir anställningsbara.Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och examinera undervisning i CE-relaterade ämnen (teori, övningskörning i trafik, lastsäkring m.m.).
Genomföra individuella uppföljningar, återkoppling och bedömning i enlighet med gällande styrdokument för kommunal vuxenutbildning.
Samverka med rektor, kollegor och APL-platser för en kvalitativ utbildning.
Bidra till utveckling av utbildningensverksamheten.
Arbeta aktivt för en trygg, inkluderande och studiemotiverande lärmiljö.
Kvalifikationer (krav)
CE-körkort sedan minst 3 år.
Dokumenterad och aktuell yrkeserfarenhet som CE-förare.
God svenska i tal och skrift samt gärna vana av digitala verktyg och allra helst i undervisning.
Meriterande
Erfarenhet av utbildning/handledning (t.ex. intern handledare, yrkeslärare, instruktör).
Pedagogisk utbildning (t.ex. yrkeslärarutbildning) eller motsvarande.Dina personliga egenskaper
Du har ett genuint intresse för att lära ut, är trygg i din yrkesroll och trivs nära verkligheten i branschen. Du är strukturerad, lösningsorienterad och relationsskapande - med förmåga att motivera, ställa tydliga krav och ge konstruktiv återkoppling.
Vi erbjuder
En nyckelroll där din yrkeskompetens gör faktisk skillnad för vuxna studerandes väg till arbete.
Kollegialt samarbete, kompetensutveckling och möjlighet att påverka utbildningens innehåll.
Kollektivavtal, tjänstepension en chans att växa.
Anställningsform: Visstid på deltid.
Placering: Kalmar.Om företaget
YrkesAkademin är en av Sveriges ledande utbildningsaktörer med visionen att skapa jobb genom ett livslångt lärande. Vi erbjuder utbildningar inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning samt privat-och företagsutbildningar.
Så här söker du
Ansök via ansökningsknappen nedan.
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför din ansökan så snart som möjligt.
Frågor? Kontakta mig, Sara Axelsson via e-post: sara.axelsson@ya.se
(endast e-post). Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
