Utbildad undersköterska till Hemtjänsten
Färgelanda Kommun / Undersköterskejobb / Färgelanda Visa alla undersköterskejobb i Färgelanda
2026-07-21
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Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland – här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund – engagerad, företagsam och med ett gott bemötande – genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas – både hemma och på jobbet.
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag?
Trivs du med att arbeta nära människor och vill vara en del av en engagerad arbetsgrupp där omtanke, samarbete och ansvar står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
I vår hemtjänst får du möjlighet att bidra till att människor kan leva ett tryggt och självständigt liv i sina egna hem. Hos oss blir du en viktig del av en verksamhet där vi hjälper varandra, utvecklas tillsammans och alltid har brukarens bästa i centrum.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten möter du människor med olika behov och ingen dag är den andra lik. Du planerar och genomför omsorgsinsatser utifrån varje individs behov och arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet.
Arbetet innebär bland annat att:
ge omvårdnad och stöd i det dagliga livet i den enskildes hem,
arbeta självständigt och planera ditt arbetspass,
samverka med kollegor, anhöriga till brukare och andra professioner, där det ingår att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från legitimerad personal,
vara fast omsorgskontakt för ett antal brukare,
dokumentera och följa upp insatser enligt gällande rutiner.
Arbetet innebär resor mellan brukare, både i tätort och på landsbygden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad undersköterska och som trivs med att arbeta nära människor. Du är trygg i din yrkesroll, har ett gott bemötande och ser varje människa som unik. Du arbetar självständigt, tar ansvar för ditt uppdrag och har samtidigt lätt för att samarbeta med andra.
Du är flexibel, lösningsorienterad och kan hantera ett stundtals högt arbetstempo. För dig är det naturligt att bidra till en god arbetsgemenskap där vi hjälper och stöttar varandra.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med yrkestitel.
Du har B-körkort.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har god digital vana eftersom dokumentation är en naturlig del av arbetet.
Du kommer att arbeta varierande arbetstider: dag, kväll och varannan helg.
Meriterande
Du har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Registerutdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där engagemang, respekt och omtanke präglar vardagen. Som medarbetare i en mindre kommun får du korta beslutsvägar, nära samarbete och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling. Bli en del av vår hemtjänst – där omtanke gör skillnad!
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda Kommun
(org.nr 212000-1421), http://www.fargelanda.se
Allhemsvägen 5 (visa karta
)
458 32 FÄRGELANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Omsorg, Hemtjänsten Kontakt
Enhetschef
Aline Nimenya aline.nimenya@fargelanda.se 0528567661 Jobbnummer
10008190