Utbildad Tandsköterska till klinik i centrala Luleå
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Luleå Visa alla tandsköterskejobb i Luleå
2026-06-29
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Information om arbetsplatsen
Välkommen till vår moderna tandvårdsklinik mitt i centrala Luleå! Här arbetar vi i en toppfräsch och välutrustad miljö där vi stolt håller oss uppdaterade med den senaste tekniken och utrustningen inom tandvård.
Vi är ett engagerat och erfaret team som idag består av tre tandläkare, två tandhygienister och fem tandsköterskor. Tillsammans arbetar vi nära varandra med patienten i fokus och med en gemensam ambition att leverera högkvalitativ och trygg tandvård.
Hos oss möts du av en positiv arbetsmiljö med god teamkänsla, där samarbete, utveckling och arbetsglädje står i centrum. Vi värdesätter ett öppet klimat där alla bidrar och får möjlighet att växa i sin roll. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar nära både patienter och kollegor. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Assistans vid behandlingar i nära samarbete med tandläkare
Delegerat patientarbete inom teamet
Receptionsarbete såsom patientbemötande, tidsbokning och administration
Sterilarbete och ansvar för hygienrutiner
Vi ser det som en självklarhet att du får möjlighet att utvecklas i din roll. Därför erbjuder vi introduktion, handledning och vid behov mentorskap. Även relevanta utbildningar kan bli aktuella utifrån verksamhetens behov och dina egna utvecklingsmål. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och som trivs i en varierad roll med både kliniskt och administrativt arbete.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du:
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god datorvana och känner dig trygg i digitala arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du bidrar till vår goda arbetsmiljö och teamkänsla. Dina personliga egenskaper
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Är ansvarstagande, strukturerad och har ett gott patientbemötande
Är flexibel och har ett positivt förhållningssätt i arbetet
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning enligt överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Köpmangatan 36B (visa karta
)
972 33 LULEÅ Arbetsplats
Tandvård, Norrbottens län, Luleå Tandvård Kontakt
Kajsa Rosengren kajsa.rosengren@ptj.se Jobbnummer
9984265