Utbildad Förskollärare, 100% tillsvidareanställning
Selja-Långlets Friskola Ekonomiska Fören / Förskollärarjobb / Mora
2026-03-13
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Selja-Långlets friskola ekonomisk förening, startade höstterminen 2011 en F-6 skola med ett 60-tal elever. Samtidigt startade vi fritidshem och en föräldrakooperativ förskola för 20 barn i åldrarna 1 till 5 år. Hela verksamheten inriktas mot upplevelsebaserat- och kooperativtlärande. Alla ryms under ett tak i Selja-Långlets skola, som ligger i bymiljö med naturen och skogen inpå knuten, strax utanför Mora.
Arbetslaget på förskolan består av fem medarbetare varav en är rektor/barnskötare, en förskollärare, två barnskötare och en resurs.
Arbetslaget på skolan består av legitimerade grundskollärare och lärare i fritidshem med ämneskompetenser som kompletterar varandra. Rektor/skolchef kombinerar sin tjänst med ett ämne och karriärtjänst. Skolans och förskolans rektorer samverkar kring flera områden som berör t ex arbetsmiljö, säkerhet, utveckling samt samverkan av verksamheten.
I köket huserar en kökspersonal som ansvarar för ett mottagningskök där frukost, lunch och mellanmål förbereds och serveras. Förskolan äter i sina lokaler medan skol- och fritidselever äter i matsalen och utomhus i perioder under året.
Besök gärna www.solfriskola.se
för att läsa mer om vår verksamhet och ta en titt på facebook/Instagram SOL friskola för att få mer inblick av det dagliga livet på SOL.
Till förskolan söker vi en förskollärare för att leda utbildningen i förskolan och för att säkerställa en trygg och utvecklande verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi söker dig som kan samarbeta i ett litet arbetslag där vi planerar, genomför, utvärderar och utvecklas gemensamt. Vi sätter värde på ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och att du tar egna initiativ.
Grunden i vårt arbete är en nära och genuin relation till varje barn och en öppen och ärlig kontakt med föräldrar. I vår dagliga samvaro med barnen är vi aktiva, närvarande och medforskande pedagoger. Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där utvärdering och analys lägger grunden till utveckling av vår verksamhet. I undervisningen och i leken utgår vi ifrån barnens intressen och erfarenheter samt i skapandet av barnens lärmiljö såväl inomhus som utomhus. Vi har skogen och naturen runt hörnet som vi utnyttjar i verksamheten. Plattformen Tyra är ett av verktygen vi använder oss av för ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen i vår dokumentation.
Tjänsten tillträds så snart som möjligt. Urval sker löpande. Provanställning 6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: sara@solfriskola.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selja-Långlets Friskola Ekonomiska Fören
, http://www.solfriskola.se
Samsgärdsvägen 34
)
792 94 MORA
Selja-Långlets Friskola Ek Fören
Rektor förskola
Sara Jackson sara@solfriskola.se
9795017