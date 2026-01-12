Utbildad Erfaren Florist Söks

Fridis Blommor AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-01-12


Älskar du blommor och kreativitet? Vi på [Fridisblommor ] söker nu både heltidspersonal (100%) och extra personal till våra butiker i Bromma och Fridhemsplan.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Om tjänsten
• Skapa vackra blomsterarrangemang för kunder och evenemang
• Skötsel av blommor och butikens presentation
• Ge kunder professionell rådgivning och service

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av florist yrket och relevant utbildning
• Är kreativ, noggrann och serviceinriktad
• Trivs med att arbeta i team och mot kunder

Vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö med härliga kollegor
• Möjlighet att utveckla dina kunskaper och kreativitet
• Flexibla anställningar: heltid eller extra

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till
fad-1970@hotmail.com eller
fridisblommor@hotmail.com
(Bromma/Fridhemsplan, heltid/extra).

Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: fad-1970@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "florist sökes Fridis, Bromma".

Arbetsgivare
Fridis Blommor AB (org.nr 559154-2823)
Sankt Eriksgatan 40 (visa karta)
112 34  STOCKHOLM

Kontakt
Fadel Attar
0704104844

Jobbnummer
9677505

